Він зауважив, що зараз його доходи сильно змінилися. У війську в нього є лише "гола" зарплата, яка, за його словами, не дуже велика. Окрім цього, є заощадження та роялті.

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Женя Галич розповів про заробіток під час війни

Захисник поділився, що залишає собі мінімум, з того, що заробляє. Більшу частину він відправляє рідним. Вони зараз проживають у Варшаві. Женя зауважив, що за час повномасштабного вторгнення бачився з дружиною та дітьми всього 3 рази.

Зараз гірше. Раніше в нас були бойові виплати, премії президентські. Зараз залишилася тільки "гола" зарплата, маленька. На щастя, у мене були заощадження, є роялті. Залишаю собі мінімум, решту відправляю родині. Мені повернули борг 47 тисяч гривень. Це класно. Є ще заклад, який працює без дружини. Приносить невеликі гроші. Дружина працює, і вони отримують виплати вимушених переселенців. Житло винаймають,

– розповів артист.

Інтерв'ю з Женею Галичем: дивіться відео онлайн

Зазначимо, співак раніше пояснював, що не хотів би ставити на паузу життя дітей.

"Вони знають, що в країні йде війна, ми з ними говоримо. Я розповідаю, що відбувається, щоб вони не думали, що все закінчилося, як тільки вони поїхали до Польщі", – розповів Галич.

Женя також зізнався, що його родина не повертається в Київ, адже там поки нестабільна ситуація. Водночас, за його словами, діти готуються, що повернуться і своїм досвідом, який здобули за кордоном, будуть ділитися в Україні.