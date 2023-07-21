Кондратюк зізнався, що живе за ті гроші, які раніше накопичив. Ведучий також додав, що зараз отримує до 10 тисяч гривень пенсії. На йогу думку, вона цілком "пристойна". Відтак йому зараз вистачає коштів.

До теми Це до психіатра, – Ігор Кондратюк різко прокоментував перебування Винника в Німеччині

Ігор Кондратюк про гонорар на "Караоке на Майдані"

Продюсер зізнався, що за одну програму він отримував приблизно дві тисячі доларів.

За програму десь дві тисячі доларів виходило. Така сума була закладена в кошторис, який я подавав на канал. Це було ще на "Інтері". До того ж я тоді був продюсером і співавтором. І ще у нас були відсотки зі спонсорів. Коротше, я не скаржився,

– розповів Ігор Кондратюк.

Інтерв'ю Ігоря Кондратюка зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн

Найбільші гонорари українських зірок