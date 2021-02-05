Герой 10 сезону шоу "Холостяк" пілот Максим Михайлюк оголосив, що його дівчина Даша Хлистун вагітна первістком. Закохані опублікували перші милі фото, на яких модель засвітила вагітний животик.

Роман пари триває менш як рік. Однак вже незабаром у них народиться дитина. Макс Михайлюк і перспективна українська модель Даша Хлистун вперше стануть батьками.

До теми Ранок у засніженому котеджі: "Холостяк" Макс Михайлюк підкорив романтичними фото з коханою

Кожен день – це ще один день, ближчий до зустрічі з іншою любов'ю мого життя,

– написав пілот.

Закохані знялись у романтичній та відвертій фотосесії. Перед камерою Даша Хлистун постала в широких світлих джинсах і чорному топі на тонких бретелях. Красуня оголила помітно округлий живіт. Натомість "Холостяк" Макс Михайлюк позував у джинсах і з оголеним торсом. Він ніжно цілував кохану в животик і прислухався до рухів майбутнього малюка.



Макс Михайлюк з вагітною коханою / Фото Instagram / @flymax305



Макс Михайлюк з вагітною коханою / Фото Instagram / @flymax305