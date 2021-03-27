Скиглити стала більше, – вагітна кохана Макса Михайлюка розповіла про свій стан перед пологами
Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк невдовзі вперше стане батьком. Його кохана Даша Хлистун перебуває на 36 тижні вагітності й вже готова до пологів. Дівчина зізналася, що з кожним днем їй складніше рухатися, тому скиглить вона все більше.
Джерело:інстаграм Даші Хлистун
Після оприлюднення фото з округлим животиком успішна модель Даша Хлистун активно веде особистий блог в інстаграмі та розповідає про перебіг вагітності понад 80-тисячній аудиторії. За кілька тижнів первісток пари з'явиться на світ, пологи заплановані на 21 квітня. Обраниця Макса Михайлюка не приховує, що хоче народити якнайшвидше, адже з кожним днем їй стає все важче.
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Як кохана Макса Михайлюка почувається перед пологами
Зараз дівчина перебуває на 36 тижні вагітності. Вона вже обрала пологовий будинок і підготувала всі необхідні речі для майбутньої донечки. Модель зізналася, що вони з Максимом Михайлюком планують партнерські пологи, "а там як піде".
Схоже, поки герой "Холостяка" не зовсім готовий бути поряд з коханою під час народження донечки. Проте зараз він мужньо терпить всі примхи обраниці на останніх тижнях вагітності, адже їй складно не лише лежати, а навіть дихати.
Ну привіт 36 тиждень. Уже на фінішній прямій, і мені так хочеться з тобою зустрітися, крихітка. З кожним днем складніше ходити, лежати, тому скиглити я стала більше і частіше. Бідний Макс терпить і мириться з моїм станом,
– поділилася Даша Хлистун.
Що відомо про вагітність дівчини Макса Михайлюка:
- про майбутнє поповнення закохані оголосили 5 лютого, показавши фото, на яких Даша Хлистун постала з округлим животом.
- про вагітність модель дізналасьвипадково й була відверто шокована, а Макса Михайлюка вона ощасливила під час вечері в ресторані.
- у лютому пара розкрила стать первістка – вони чекають на доньку, яку назвуть Аріана.
- Даша Хлистун натякнула, що вийшла заміж за Макса Михайлюка. Вони нібито є одне для одного чоловіком і дружиною.
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