Дженніфер Лопес виступила на підтримку України в Італії: скільки грошей вдалося зібрати
Джерело:The Daily Mail
30 липня Дженніфер Лопес виступила на гала-вечорі LuisaViaRoma, який відбувся на острові Капрі, що в Італії. Там збирали кошти на підтримку українців, які постраждали від війни. Далі дізнавайтеся, скільки грошей вдалося виручити цього благодійного вечора.
Захід відбувся під егідою UNICEF. Світ продовжує підтримувати українців, які страждають у жорстокій війні росії проти України. Серед тих, хто не залишається осторонь, є й світові знаменитості.
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Скільки грошей Дженніфер Лопес зібрала для України в Італії
Під час концерту артистка виконала запальні хіти, серед яких найпопулярніші – On The Floor, If You Had My Love, Dance Again. На концерті зібралися не тільки шанувальники, а й колеги зірки – Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Ванесса Хадженс, Мей Маск, Софія Карсон, Ед Вествік та інші.
За квитки та благодійні лоти організаторам вдалося зібрати приблизно 8 мільйонів доларів. Ці кошти передадуть на допомогу українським біженцям.
В інстаграмі Джей Ло опублікувала короткий ролик з концерту. Вона, як завжди, запалила зал своєю енергетикою. Артистка постала перед публікою у привабливому костюмі, з бездоганною зачіскою та насиченим макіяжем. Яскравості виступу Дженніфер додали фірмові танці.
Світові зірки підтримують Україну
- Креативний директор Balenciaga став амбасадором UNITED24 і створив світшот з символікою України.
- Знаменита співачка Еллі Голдінг зустрілася з Зеленським і розповіла, як її вразив воєнний Київ.
- Легендарний The Rolling Stones у Відні заспівав з дітьми з Києва.