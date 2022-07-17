The Rolling Stones зібрав найбільший стадіон Австрії – стадіон Ернста Гаппеля – і продемонстрував свою солідарність з Україною. На концерт, присвячений своєму 60-річчю на сцені, гурт запросив хор хлопчиків "Дзвіночок" і хор дівчаток "Вогник".

Читайте також Гаррі Стайлз допоміг Україні так, що зацінила навіть Верховна Рада

The Rolling Stones заспівав з дітьми з України

До Відня українські діти приїхали з Києва. Аби заспівати з легендарним гуртом The Rolling Stones, вони подолали 15 годин дороги. "Вони пройшли довгий шлях, щоб бути тут сьогодні ввечері. Вони проїхали всю дорогу", – вигукнув фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер зі сцени.

Цікаво, що разом з хорами з України The Rolling Stones виконав хіт 1969 року You Can't Always Get What You Want, який зазвичай грає на початку шоу-програми. Однак цього разу вийшов з ним на біс.

The Rolling Stones з дитячим хорами "Дзвіночок" і "Вогник" у Відні: дивіться відео онлайн

До речі, хористи з України були одягнені в білі футболки з фірмовим логотипом The Rolling Stones – ротом з висолопленим язиком. Проте емблема була не звичного червоного кольору, а патріотична – синьо-жовта.

Чудове шоу у Відні, дуже дякую! І величезна подяка чудовим хорам, які приєдналися до нас на біс з України,

– зворушливо написав гурт в 3,3-мільйонному інстаграм-профілі.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

До теми The Rolling Stones та Guns N' Roses підтримали Україну на концерті в Лондоні

Гурт The Rolling Stones не перший, хто заспівав з українцями. Британський рок-гурт Coldplay зробив це вже двічі: