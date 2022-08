Захід відбувся під егідою UNICEF. Світ продовжує підтримувати українців, які страждають у жорстокій війні росії проти України. Серед тих, хто не залишається осторонь, є й світові знаменитості.

Скільки грошей Дженніфер Лопес зібрала для України в Італії

Під час концерту артистка виконала запальні хіти, серед яких найпопулярніші – On The Floor, If You Had My Love, Dance Again. На концерті зібралися не тільки шанувальники, а й колеги зірки – Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Ванесса Хадженс, Мей Маск, Софія Карсон, Ед Вествік та інші.

За квитки та благодійні лоти організаторам вдалося зібрати приблизно 8 мільйонів доларів. Ці кошти передадуть на допомогу українським біженцям.

В інстаграмі Джей Ло опублікувала короткий ролик з концерту. Вона, як завжди, запалила зал своєю енергетикою. Артистка постала перед публікою у привабливому костюмі, з бездоганною зачіскою та насиченим макіяжем. Яскравості виступу Дженніфер додали фірмові танці.

Світові зірки підтримують Україну