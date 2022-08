Мероприятие прошло под эгидой UNICEF. Мир продолжает поддерживать украинцев, страдающих в жестокой войне россии против Украины. Среди тех, кто не остается в стороне, есть и мировые знаменитости.

Сколько денег Дженнифер Лопес собрала для Украины в Италии

Во время концерта артистка исполнила зажигательные хиты, среди которых самые популярные – The Floor, If You Had My Love, Dance Again. На концерте собрались не только поклонники, но и коллеги звезды – Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето, Ванесса Хадженс, Мэй Маск, София Карсон, Эд Вествик и другие.

За билеты и благотворительные лоты организаторам удалось собрать около 8 миллионов долларов. Эти средства передадут в помощь украинским беженцам.

В инстаграмме Джей Ло опубликовала короткий ролик с концерта. Она, как обычно, зажгла зал своей энергетикой. Артистка предстала перед публикой в привлекательном костюме, с безупречной прической и насыщенным макияжем. Яркости выступления Дженнифер добавили фирменные танцы.

Мировые звезды поддерживают Украину