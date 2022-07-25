Відома британська співачка Еллі Голдінг днями приїхала до Києва. Вона взяла участь у Другому саміті, що організовувала Олена Зеленська. В інстаграмі зірка поділилась враженнями.
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Еллі Голдінг поділилась враженнями після поїздки до Києва
Виконавиця зізналась, що для неї було великою честю приїхати до Києва та заспівати на саміті українську пісню опору.
Я була сповнена рішучості бути там особисто, щоб віддати належне хоробрості та стійкості українського народу,
– зізналась Еллі Голдінг.
Як посол UNEP співачка висловила повагу до тих українців, які займаються кліматологією попри все те, що їм доводиться переживати: "Вони переживають жахливу війну, фінансовану викопним паливом. Вони якимось чином знаходять в собі сили продовжувати, працювати та проводити кампанії для всього людства".
"У нічному поїзді до Києва я дивилася у вікно та бачила нескінченні поля… нагадування про те, що Україна – житниця світу, цей бастіон культури, науки та людяності також є колискою опору, мужності та відданості", – додала Еллі Голдінг.
Я не можу передати, якою емоційною була ця подорож. Зараз дуже багато чого неможливо висловити словами, але я солідарна, благоговію і поважаю народ України,
– зазначила артистка.
Еллі Голдінг в Україні / Фото з інстаграму зірки
Які ще зірки взяли участь у Другому саміті Зеленської
Більшість знаменитостей не їхали до України, а приєдналися до саміту перших леді і джентльменів віртуально. З потужними промовами на підтримку виступили:
- посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем,
- актор Річард Гір,
- Ештон Катчер,
- Міла Куніс.
Також участь у саміті взяв всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган – він був співведучим цього заходу.