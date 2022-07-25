Відома британська співачка Еллі Голдінг днями приїхала до Києва. Вона взяла участь у Другому саміті, що організовувала Олена Зеленська. В інстаграмі зірка поділилась враженнями.

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Еллі Голдінг поділилась враженнями після поїздки до Києва

Виконавиця зізналась, що для неї було великою честю приїхати до Києва та заспівати на саміті українську пісню опору.

Я була сповнена рішучості бути там особисто, щоб віддати належне хоробрості та стійкості українського народу,

– зізналась Еллі Голдінг.

Як посол UNEP співачка висловила повагу до тих українців, які займаються кліматологією попри все те, що їм доводиться переживати: "Вони переживають жахливу війну, фінансовану викопним паливом. Вони якимось чином знаходять в собі сили продовжувати, працювати та проводити кампанії для всього людства".

"У нічному поїзді до Києва я дивилася у вікно та бачила нескінченні поля… нагадування про те, що Україна – житниця світу, цей бастіон культури, науки та людяності також є колискою опору, мужності та відданості", – додала Еллі Голдінг.

Я не можу передати, якою емоційною була ця подорож. Зараз дуже багато чого неможливо висловити словами, але я солідарна, благоговію і поважаю народ України,

– зазначила артистка.

Еллі Голдінг в Україні / Фото з інстаграму зірки

Які ще зірки взяли участь у Другому саміті Зеленської

Більшість знаменитостей не їхали до України, а приєдналися до саміту перших леді і джентльменів віртуально. З потужними промовами на підтримку виступили:

посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем,

актор Річард Гір,

Ештон Катчер,

Міла Куніс.

Також участь у саміті взяв всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган – він був співведучим цього заходу.