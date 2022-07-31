Феєричний захід відбувся 30 липня на історичному острові Чертоза ді Сан Джакомо, у монастирі Ла-Чертоза-ді-Сан-Джакомо. Цей вечір на Капрі, що в Італії, разом з Джей Ло провели багато її зіркових колег.

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Образи Джей Ло на концерті на підтримку України 53-річна зірка виконала найпопулярніші хіти й зачарувала публіку відвертими й стильними образами. Спершу вийшла на сцену у відвертому костюмі, який складався з топу з анімалістичним принтом та штанів кльош, шубі з принтом зебру з обробкою з білого пір'я від Roberto Cavalli.

Згодом переодягнулася в прозорий боді тілесного кольору з блискучими кристалами та панчохами у сіточку. Звісно, що виступ Дженніфер Лопес доповнювали запальні танці. Зірка показала шалену енергетику, якою захопила гостей заходу. Серед них були й зіркові колеги Дженніфер: Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Ванесса Хадженс, Мей Маск, Софія Карсон, Ед Вествік та інші.

Зверніть увагу! Захід пройшов під егідою UNICEF. Кошти, які зібрали під час концерту, спрямують на допомогу українським біженцям, які змушені були залишити рідні домівки через жахливу війну росії проти України.