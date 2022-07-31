Феєричний захід відбувся 30 липня на історичному острові Чертоза ді Сан Джакомо, у монастирі Ла-Чертоза-ді-Сан-Джакомо. Цей вечір на Капрі, що в Італії, разом з Джей Ло провели багато її зіркових колег.
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Образи Джей Ло на концерті на підтримку України
53-річна зірка виконала найпопулярніші хіти й зачарувала публіку відвертими й стильними образами.
- Спершу вийшла на сцену у відвертому костюмі, який складався з топу з анімалістичним принтом та штанів кльош, шубі з принтом зебру з обробкою з білого пір'я від Roberto Cavalli.
- Згодом переодягнулася в прозорий боді тілесного кольору з блискучими кристалами та панчохами у сіточку.
Звісно, що виступ Дженніфер Лопес доповнювали запальні танці. Зірка показала шалену енергетику, якою захопила гостей заходу. Серед них були й зіркові колеги Дженніфер: Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо, Джаред Лето, Ванесса Хадженс, Мей Маск, Софія Карсон, Ед Вествік та інші.