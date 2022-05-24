Скидалися на похорон, – Юрій Ткач зі сльозами на очах розповів про друзів, які загинули на війні

У перші дні війни актор і гуморист Юрій Ткач пішов у тероборону Києва. Зараз він відсторонився від служби й гастролює з концертами для військових. Однак тримає зв'язок з побратимами. На жаль, двоє з них загинули.

За незалежність і територіальну цілісність України зараз борються як зірки шоу-бізу, так і їхні друзі. Перші кілька тижнів війни зі зброєю в руках був і комік Юрій Ткач, а згодом повернувся до того, що вміє робити найкраще, – жартувати.

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Багатотисячна публіка звикла бачити Ткача позитивним та усміхненим, але зараз він інший. Так, гуморист ледь стримав сльози, коли розповідав про загиблих на війні побратимів.

Юрій Ткач про загиблих на війні друзів

На тій території, де в нас була самооборона, де ми організовувалися, зараз приїхали вже два хлопці, ми скидалися на похорон. Завтра буде похорон. Так що ти прям у ціль,

– заявив Юрій Ткач Дьоміну.

Гуморист зізнався, що намагається триматися й не розкисати, але часом і його накриває. У таких випадках Ткач радить взяти себе в руки й у жодному разі не пити: "Бо коли тобі дуже погано, іноді хочеться це зробити, але не треба. Це не допомагає. Це я кажу людям, у яких буде таке бажання".

"Я тримаюся. Іноді буває дуже поганесенько, наприклад, коли вечір вільний, і ти один. Сидиш вдома і в думках своїх починаєш копирсатися. Але потім береш себе в руки, згадуєш, що ти гуморист, і що треба з гумором йти по світу. Не дивлячись на цю всю гидоту, все-таки перемога – це дуже позитивна історія. А вона буде", – оптимістично додав комік.

Повне інтерв'ю Юрія Ткача зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про загиблих на війні друзів на 12:22)

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