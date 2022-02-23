Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну викликає страх, паніку, ненависть. За роки війни на Донбасі тисячі дітей залишилися без батьків. Однією з них є Саша Матвієнко, батько якої загинув на передовій 7 років тому, коли їй було лише 3 роки.

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Саша Матвієнко звернулася до королеви Великої Британії

Разом із мамою Саша Матвієнко написала листа Єлизаветі II. А репетиторка з англійської мови допомогла з перекладом.

"Ваша Величносте! Я, Саша Матвієнко, з українського міста Кропивницького. Мені 10 років, 7 з яких я живу без тата. Він був військовим, його вбили на війні на Донбасі. Мені дуже сумно, що ми тепер тільки вдвох із мамою. Зараз Росія знову лякає мою країну великою війною, а війна — це коли гинуть тати і багато, багато мирних людей.

Я Вас дуже прошу, скажіть Путіну, щоб він забрав свої танки та своїх солдатів від нашої землі. Я бачила на фото, що у вас маленькі правнуки. Вони щасливі, бо мають тата і маму. Я бажаю Вам миру і бути здоровою.

Дуже вірю, що Ви, поважна пані — Королева Великої Британії, прочитаєте мого листа і попросите Путіна не вбивати українських людей", – саме з такими словами донька загиблого прикордонника звернулася до Її Величності.



Саша Матвієнко написала листа королеві Єлизаветі II / Фото ДПСУ

Як загинув батько Саші

Андрій Матвієнко разом із побратимами повертався з виконання завдання з охорони й оборони державного кордону за маршрутом Амвросіївка – пункт пропуску "Успенка". Всього за 1,6 кілометра до пункту пропуску, автомобіль, в якому вони їхали, підірвався. Декілька військовослужбовців були поранені осколками. Серед них був і Андрій. Лікарі боролися за його життя, однак в шпиталі сержант помер.

Тоді маленька Саша залишилася без тата і згодом замість нього отримала Орден "За мужність". Батько Саші зробив все, що від нього залежало, щоб захистити рідну землю. Тепер вона разом із мамою прагне хоча б якось допомогти Україні.

"Можливо, ця поважна пані, прочитавши наше послання, перейметься нашим болем й долею України та зробить бодай спробу вплинути на нашого північного сусіда і стримати його агресію", – сказала дружина загиблого Матвієнка – Ірина.



Саша Матвієнко пише листа королеві Єлизаветі II / Фото ДПСУ

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