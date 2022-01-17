Експолісмен Пол Пейдж розповів, що колись підозрював принца Ендрю та Гіслейн Максвелл у романі, тому що жінка приходила та йшла з Букінгемського палацу "за своїм бажанням". Не всі візити фіксувались, але вона могла бути у приміщенні по чотири рази на день.

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Колишній поліцейський, якого раніше ув'язнювали за шахрайство у 2009 році, зазначив, що всі знали, що Ендрю та Гіслейн були близькими друзями, а не коханцями. Проте вона та її подруги часто були в Букінгемі, але їхні візити не документувались у системі.

Через те, як їй дозволялося входити і виходити з палацу за своїм бажанням, ми підозрювали, що у неї могли бути інтимні стосунки з принцом Ендрю. Вона продовжувала входити та виходити, входити та виходити,

– зазначив Пейдж.



Принц Ендрю та Гіслейн Максвелл / Фото The Sun

Такі ж здогадки підтвердив друг Гіслейн Максвелл, який навчався з нею в Оксфордському університеті. А от за словами банкіра з Нью-Йора Юана Реллі, який відвідував звані вечері, що влаштовував скандальний Джеффрі Епштейн, між принцом Ендрю та Гіслейн "відчувалась легка теплота".

Що відомо про справу Епштайна

Важливим моментом є те, що жінка була близькою подругою сексуального злочинця Джеффрі Епштайна, який наклав на себе руки у серпні 2019 року. До справи "прив'язали" принца Ендрю, якого звинувачують у сексі з неповнолітньою Вірджинією Джуффре (це сталось 20 років тому). А також причетною до справи назвали Гіслейн. Поки з принцом Ендрю триває судова тяганина, у грудні 2021-го Гіслейн визнали винною у секс-торгівлі неповнолітніми. Вона фігурує у п'ятьох з шести тяжних злочинів – жінка вербувала, спокушала та доставляла дівчат Епштайну, а відтак брала участь у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Їй загрожує до 65 років позбавлення волі.



Джеффрі Епштайн та Гіслейн Максвелл / Фото Getty Images