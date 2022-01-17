Экс-полисмен Пол Пейдж рассказал, что когда-то подозревал принца Эндрю и Гислейн Максвелл в романе, потому что женщина приходила и уходила из Букингемского дворца "по своему желанию". Не все визиты фиксировались, но она могла быть в помещении по четыре раза в день.

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Бывший полицейский, которого ранее заключали в тюрьму за мошенничество в 2009 году, отметил, что все знали, что Эндрю и Гислейн были близкими друзьями, а не любовниками. Однако она и ее подруги часто были в Букингеме, но их визиты не были документированы в системе.

Из-за того, как ей разрешалось входить и выходить из дворца по своему желанию, мы подозревали, что у нее могли быть интимные отношения с принцем Эндрю. Она продолжала входить и выходить, входить и выходить,

– отметил Пейдж.



Принц Эндрю и Гислейн Максвелл / Фото The Sun

Такие же догадки подтвердил друг Гислейн Максвелл, который учился с ней в Оксфордском университете. А вот по словам банкира из Нью-Йорка Юана Релли, который посещал званые ужины, которые устраивал скандальный Джеффри Эпштейн, между принцем Эндрю и Гислейн "чувствовалась легкая теплота".

Что известно о деле Эпштейна

Важным моментом является то, что женщина была близкой подругой сексуального преступника Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в августе 2019 года. К делу "привязали" принца Эндрю, которого обвиняют в сексе с несовершеннолетней Вирджинией Джуффре (это произошло 20 лет назад). А также причастной к делу назвали Гислейн. Пока с принцем Эндрю продолжается судебная тяжба, в декабре 2021-го Гислейн признали виновной в секс-торговле несовершеннолетними. Она фигурирует в пятерых из шести тяжких преступлениях – женщина вербовала, соблазняла и доставляла девушек Эпштейну, а затем участвовала в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Ей грозит до 65 лет лишения свободы.



Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл / Фото Getty Images