Після остаточного складання королівських обов'язків принц Гаррі дав перше інтерв'ю ведучому Джеймсу Кордену та з'явився в ефірі популярного американського ток-шоу. Зірковому другу він вперше розповів, що перевіз сім'ю з Великобританії до США через тиск преси.

Новий випуск The Late Late Show розпочався з того, що Джеймс Корден заїхав по принца Гаррі на червоному двоповерховому автобусі з відкритим верхом – символі Великобританії, та влаштував традиційне чаювання з випічкою. Під час інтерв'ю королівський нащадок заявив, що вперше прокатався на такому автобусі та нарешті побачив визначні пам'ятки Лос-Анджелеса. Натомість дружина Меган Маркл приєдналась до чоловіка лише віртуально – завдяки Facetime.

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Принц Гаррі про переїзд з Великобританії до США

Незадовго після відходу від королівської родини в січні минулого року принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл і сином Арчі перебрався до Лос-Анджелеса, де придбав розкішний маєток в Санта-Барбарі. Онук Єлизавети ІІ наголосив, що з Великобританії вони переїхали не через напружені стосунки з королівською родиною, а через тиск британської преси і папараці.

Це був швидше відступ, ніж відхід. Люди бачили, що ми жили в дуже важких умовах. Ми всі знаємо, якою може бути британська преса, і це руйнувало моє психічне здоров'я. Тому я зробив те, що зробив би будь-який чоловік і батько. Я захотів вивезти свою сім'ю звідти,

– пояснив королівський нащадок.

Він також вперше прокоментував резонансне рішення Букінгемського палацу, яким їх позбавили всіх королівських звань і титулів. Онук Її Величності запевнив, що продовжуватиме служити суспільству незалежно від того, де він живе, і які звання носить.

"Ми ніколи не йшли геть, і які б рішення не приймалися на тій стороні, я ніколи не піду. Я завжди буду робити свій внесок, моє життя – це служіння суспільству, і неважливо, де я буду жити", – наголосив принц Гаррі.

Про вихід Меган Маркл і принца Гаррі з монаршої сім'ї та втрату королівських звань читайте за посиланням.