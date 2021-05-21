Последние полгода длилось независимое расследование тактик, к которым в 1995-м прибегнул тогда молодой и малоизвестный журналист Мартин Башир, в интервью с которым принцесса Диана раскрыла сенсационные подробности частной жизни. Так, бывший судья Верховного суда Британии лорд Дайсон обвинил корреспондента ВВС в обмане.

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Во время расследования установили, что Мартин Башир нарушил указания BBC, чтобы добиться встречи с Леди Ди. Брату принцессы Дианы Чарльзу Спенсеру журналист показал фальшивые выписки банковских счетов. Поддельные документы якобы свидетельствовали о том, что люди из ближайшего окружения его сестры получают деньги от таблоидов, раскрывая детали ее личной жизни. Вместе с тем корреспонденту удалось убедить Леди Ди в заговоре королевской семьи против нее, тем самым повысив уровень доверия к себе.

Мартин Башир подтвердил, что прибегнул к обману, чтобы получить эксклюзивное интервью с принцессой Дианой. Выписки банковских счетов ему помог сделать графический дизайнер.

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Реакция принца Гарри и принца Уильяма

Сыновья покойной принцессы Дианы раскритиковали BBC и Мартина Башира за обманчивый способ, которым он добился интервью с их матерью. Принц Уильям отметил, что после сенсационных признаний она жила со страхом и паранойей, и выразил сожаление, что мать никогда так и не узнает об обмане.

По моему мнению, обманчивый способ получения интервью существенно повлиял на то, что сказала моя мать. Интервью стало важным вкладом в ухудшение отношений моих родителей, и с тех пор это навредило множеству других,

– заявил герцог Кембриджский.

Тогда как принц Гарри подчеркнул, что принцесса Диана была "стойкой, смелой и, бесспорно, честной", а низменные тактики журналистов, которые распространены до сих пор, сгубили ее жизнь.

"Это первый шаг к справедливости и истине. Тем не менее, все, что меня глубоко волнует – это то, что подобные практики все еще широко распространены сегодня. Наша мать из-за этого потеряла жизнь, и ничего не изменилось. Защищая ее наследие, мы защищаем всех и подтверждаем, что она достойно прожила свою жизнь", – высказался принц Гарри, который после переезда в США всячески оберегает жену и сына от прессы и папарацци.