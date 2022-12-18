24 канал зібрав найгучніші скандали, які відбулися цього року та ще надовго запам'ятаються публіці.

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Фейкові довідки, поїздки у Москву та Крим: скандал з Alina Pash на Нацвідборі-2022

12 лютого 2022 року Alina Pash перемогла на Нацвідборі на Євробачення-2022. Одразу після завершення Нацвідбору інтернет почав "палати" невдоволенням українців, адже Alina Pash навідувалась з концертами до Росії й літала з Москви в окупований Крим.

Історія з поїздкою до Криму була вкрай заплутаною – спершу зірка казала, що була на тимчасово окупованій території законно, згодом скаржилась на "розмазану пам'ять", і лиш через кілька місяців таки визнала, що була в Криму незаконно з Іриною Білик. А фото на Красній площі зірка вважала не чимось поганим, а проявом позиції. Нагадаємо, на світлині Паш зображена у светрі з написом Kyiv.



Alina Pash на Красній площі / Фото з інстаграму співачки

Після скандалу Alina Pash заявила, що знімає свою кандидатуру з Євробаченням. Та згодом з'ясувалося, що насправді артистку дискваліфікували. На конкурсі в Турині Україну представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania, з якою на Нацвідборі посів друге місце. В Італії колектив завоював серце глядачів і журі та переміг.

Все про скандал читайте тут Фейкові довідки, поїздки у Москву та Крим: все, що відомо про скандал з Alina Pash

Скандал з Віллом Смітом на Оскарі

Перед врученням статуетки за найкращий документальний фільм ексведучий Оскара Кріс Рок грубо пожартував з приводу облисіння дружини Вілла Сміта – Джади Пінкетт-Смітт. Рок сказав, що не може дочекатися, коли побачить її у фільмі "Солдат Джейн 2". Після цього актор увірвався на сцену та вдарив колегу, а згодом сказав: "Не кажи імені моєї дружини своїм грьобаним ротом!".

Нагадаємо, у 2018 році дружина Вілла Сміта зізналася, що тривалий час бореться з алопецією – рідкісним захворюванням, при якому сильно випадає волосся. Минулого року, за декілька днів до 50-річчя, акторка наважилася поголитися налисо.

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Згодом Вілл публічно вибачився за свою поведінку і назвав її неприпустимою. Після скандалу Сміт відмовився від членства в Академіх кінематографічних мистецтв та наук США. Також йому заборонили відвідувати Оскар наступні 10 років. Зауважимо, що у 2022 році актор таки отримав бажану статуетку за найкращу чоловічу роль за виконання ролі Річарда Вільямса у спортивній драмі "Король Річард". А от Netflix призупинив роботу над майбутнім бойовиком під назвою "Швидкий та вільний" (Fast & Loose), де Смітт мав зіграти головну роль.

Важливо! Цьогорічна церемонія Оскара отримала шквал критики від українських глядачів. За їхніми словами, організатори шоу не спромоглися назвати війну в Україні війною, а про Росію не було жодного слова. Попри те, що багато акторів підтримали українців. Навіть режисер "Трансформерів" Майкл Бей був обурений розмовами про Сміта під час війни.

0 балів Польщі на Євробаченні та заяви Федишин про ЛГБТ

14 травня в Турині відгримів пісенний конкурс Євробачення-2022. Перемогу здобув гурт з України – Kalush Orchestra. Національне журі з Польщі вкотре підтримало нас та віддало виступу 12 балів, а от від професійного журі України представник Польщі Охман отримав 0 балів, а українські глядачі віддали йому найвищий бал – 12. Така оцінка не зрозуміла й гурту Kalush Orchestra. Лідер Олег Псюк каже, що тепер йому незручно перед Охманом.

Одним з членів професійного журі України на Євробаченні цього року була співачка зі Львова Ірина Федишин. Після критики вона не вибачилася, а намагалася виправдатися, через що потрапила у ще гучніший скандал.

Співачка показала анкету, де зазначено, що вона нібито поставила представнику Польщі 10 балів. Однак журі виставляє місця, а не бали. Отож, Федишин не розуміла, як голосувати і поставила представника Польщі на 10 місце.

Згодом вона назвала оцінювання компетентним, пославшись на інші країни. А також згадала, що журі не має права оцінювати музикантів, базуючись на політичних чи національних критеріях.

Та на цьому Ірина не вгомонилася. Вона продовжила давати інтерв'ю зі скандальними заявами. Артистка поділилась своєю думкою про ЛГБТ-спільноти та зокрема учасників конкурсу, багато з яких є гомосексуальними: "ЛГБТ-спільнота для мене – це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя і вони самі його руйнують". На її гомофобні заяви відреагували чимало зіркових колег, тож кільком з них – Поляковій, MELOVIN і Приходько – дісталося у відповідь.

Навіть у привітанні, яке адресувала 11-річному синові, Ірина згадувала про "веселковий прапор та наскільки люди під таким прапором можуть бути агресивними".

"Політична хвойда": Ксенію Мішину образили на "Дизель Шоу"

Навколого пополярного проєкту "Дизель Шоу" розгорівся скандал через невиплату гонорарів. Зокрема на це поскаржився друг Ксенії Мішиної – Микола Федосенков. Коли акторка заступилася за товариша та нагадала "Дизелям" про літеру "z" у їхній назві, Євген Крутоголов написав, що Мішина подобалася йому до цього моменту. А продюсер Олексій Бланар відзначився скандальною заявою: "Знав, що Мішина – бл*дунка, але у якості політичної хвойди бачу її вперше. Росте".

Після цього акторка розповіла, що "Дизель Шоу" підколювали її спочатку на "Танцях з зірками", потім на "Холостячці": "Поки культурними проєктами керують люди, які знати не знали ні про культуру, ні про етику, нам буде складно стати тими, ким ми хочемо".

Згодом Бланар перепросив, але Мішина не вважає, що його слова були щирими, оскільки її імені в дописі не було.

Я вважаю, що це було не вибаченням. Я вважаю, що це було ще більше поринути в це г*вно, яке вони наробили. Як писати гидоти, то вони писали поряд з моїм ім'ям. А як вибачитися, то вибачаються перед "жінкою",

– сказала Ксенія Мішина.

Продюсер "Дизель Шоу" додав, що чекає вибачень і від самої акторки. Але вона натомість звинуватила "Дизель" в цькуванні та сексизмі.

Мовний скандал з Єфросиніною та Поляковою

Подруги Оля Полякова та Маша Єфросиніна потрапили у мовний скандал, бо не перевели своє ютуб-шоу "Взрослые девочки" на українську. Співачка пояснила, що цей проєкт – розмови з подругою на кухні, тому ніхто не може диктувати подругам, як їм спілкуватися вдома.

Полякова та Єфросиніна вели свою програму російською мовою, бо нібито за 43 роки не вивчили українську. Лише зараз, після повномасштабного вторгнення Росії, зірки посилено вивчають її, щоб не "бекати, мекати, підбирати слова".



Маша Єфросиніна та Оля Полякова на "Дорослих дівчатках" / Скриншот з відео

У час війни мовне питання в суспільстві постало особливо гостро, тому українців обурили виправдання зірок. Деякі казали, що подруги шукають відмазки, щоб не виходити з зони комфорту, а були й ті, що відправляли їх в Росію за паспортами. Такі думки були й серед колег Маші та Олі.

У серпні Єфросиніна була переконана, що цей мовний скандал розкрутили, щоб розколоти країну. Бо в березні її "ніхто на вила не підіймав" за російськомовні звернення. Але вже у грудні вона змінила свою думку.

Я облажалась. Якби тоді була в Україні, то, мабуть, так не сказала. Я була в Європі, як і всі люди, хто виїхав з дітьми. Жила в новинах, страждала в новинах. Але точно не відчувала, як змінився наратив щодо мови. І тоді робила цей випуск ще дійсно в усвідомленні того, що "Дорослих дівчаток" люблять за чесність. От ми такі, як є. Я абсолютно наївно подумала, що ця чесність так само буде сприйнята, як будь-яка, яку ми говорили. І облажалась,

– сказала Маша в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Зараз Оля та Маша таки записують "Дорослих дівчаток" українською. В соцмережах і на публіці вони також спілкуються лише рідною мовою.

Скандал довкола Довженко-Центру

У середині серпня розгорівся скандал у кіноіндустрії. Тоді Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру – найбільшого національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. У самому центрі таке рішення назвали ліквідацією.

Згодом українці створили петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру. А міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти "ліквідації та нехтування кіноспадщиною".



Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру / Довженко-Центр, автор фото – Андрій Бойко

Події навколо Довженко-Центру активно розвивалися у листопаді.

2 листопада Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в. генеральної директорки Олену Гонтарук. Замість неї призначили Юлію Кажан (має досвід у бухгалтерській справі, в роботі з кінологічним центром).

Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в. генеральної директорки Олену Гонтарук. Замість неї призначили Юлію Кажан (має досвід у бухгалтерській справі, в роботі з кінологічним центром). 8 листопада команда Довженко-Центру не впустила нову очільницю в приміщення.

команда Довженко-Центру не впустила нову очільницю в приміщення. 10 листопада у Довженко-Центр навідалися з обшуками працівники поліції, прокуратури та СБУ. Обшуки тривали близько 7 годин. Слідчі вилучили печатку підприємства та флешку з бухгалтерськими документами, не надавши обґрунтованих пояснень мети своїх дій.

у Довженко-Центр навідалися з обшуками працівники поліції, прокуратури та СБУ. Обшуки тривали близько 7 годин. Слідчі вилучили печатку підприємства та флешку з бухгалтерськими документами, не надавши обґрунтованих пояснень мети своїх дій. 11 листопада обшуки продовжили.

обшуки продовжили. 12 листопада перед будівлею Довженко-Центру відбувся мітинг з гаслом "Руки геть від Довженко-Центру".

перед будівлею Довженко-Центру відбувся мітинг з гаслом "Руки геть від Довженко-Центру". 15 листопада Держкіно зупинило реорганізацію Довженко-Центру. Там заявили, що обиратимуть нового директора.

Держкіно зупинило реорганізацію Довженко-Центру. Там заявили, що обиратимуть нового директора. 17 листопада Юлія Каждан звільнилася з посади. Замість неї призначили кінокритика Андрія Алферова.

Нагадаю, що я лише виконувач обов'язків. Для захисту колекції Довженко-Центру, я маю намір добитися надання йому статусу як "національного"; визнання нарешті Довженко-Центру Державним фондом фільмів – як інституції, що фахово і практично з 1994 року здійснює архівну та науково-дослідницьку діяльність з розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування та збереження творів національної кіноспадщин,

– прокоментував Алферов своє призначення.

Він додав, що має намір домогтися скасування наказу про реорганізацію і зупинити будь-які інші спроби її провести. А також вважає Олену Гонтарук переможницею конкурсу і каже, що зробить все від себе можливе аби її призначили на цю посаду, офіційно підписавши контракт.

Та це далеко не всі скандали в шоу-бізнесі цього року. Серед найгарячіших були й такі: