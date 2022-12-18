24 канал собрал самые громкие скандалы, которые произошли в этом году и надолго запомнятся публике.

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Фейковые справки, поездки в Москву и Крым: скандал с Alina Pash на Нацотборе-2022

12 февраля 2022 Alina Pash победила на Нацотборе на Евровидение-2022. Сразу после завершения Нацотбора интернет начал "пылать" недовольством украинцев, ведь Alina Pash наведывалась с концертами в Россию и летала из Москвы в оккупированный Крым.

История с поездкой в Крым была крайне запутанной – сначала звезда говорила, что была на временно оккупированной территории законно, потом жаловалась на размазанную память. Только через несколько месяцев признала, что была в Крыму незаконно с Ириной Билык. А фото на Красной площади звезда считала не чем-то плохим, а проявлением позиции. Напомним, на фотографии Паш изображена в свитере с надписью Kyiv.



Alina Pash на Красной площади / Фото с инстаграмма певицы

После скандала Alina Pash заявила, что снимает свою кандидатуру с Евровидения. Но потом выяснилось, что на самом деле артистку дисквалифицировали. На конкурсе в Турине Украину представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania, с которой на Нацотборе заняла второе место. В Италии коллектив завоевал сердце зрителей и жюри и победил.

Все о скандале читайте здесь Фейковые справки, поездки в Москву и Крым: все, что известно о скандале с Alina Pash

Скандал с Уиллом Смитом на Оскаре

Перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм эксведущий Оскара Крис Рок грубо пошутил по поводу облысения жены Уилла Смита – Джади Пинкетт-Смит. Рок сказал, что не может дождаться, когда увидит ее в фильме "Солдат Джейн 2". После этого актер ворвался на сцену и ударил коллегу, а потом сказал: "Не говори имени моей жены своим гребаным ртом!".

Напомним, в 2018 году жена Уилла Смита призналась, что долгое время борется с алопецией – редким заболеванием, при котором сильно выпадают волосы. В прошлом году, за несколько дней до 50-летия, актриса решилась побриться налысо.

Уилл Смит ударил Криса Рока: смотрите видео, как это было

Потом Уилл публично извинился за свое поведение и назвал его недопустимым. После скандала Смит отказался от членства в Академии кинематографических искусств и наук США. Также ему запретили посещать Оскар следующие 10 лет. Заметим, что в 2022 году актер таки получил желаемую статуэтку за лучшую мужскую роль за исполнение роли Ричарда Уильямса в спортивной драме "Король Ричард". А вот Netflix приостановил работу над будущим боевиком под названием "Быстрый и свободный" (Fast & Loose), где Смит должен был сыграть главную роль.

Важно! Нынешняя церемония Оскара получила шквал критики от украинских зрителей. По их словам, организаторы шоу не смогли назвать войну в Украине войной, а о России не было ни слова. Несмотря на то, что многие актеры поддержали украинцев. Даже режиссер "Трансформеров" Майкл Бэй был возмущен разговорами о Смите во время войны.

0 баллов Польши на Евровидении и заявления Федишин о ЛГБТ

14 мая в Турине отгремел песенный конкурс Евровидение-2022. Победу одержала группа из Украины – Kalush Orchestra. Национальное жюри из Польши еще раз поддержало нас и отдало выступлению 12 баллов, а вот от профессионального жюри Украины представитель Польши Охман получил 0 баллов, а украинские зрители отдали ему самый высокий балл – 12. Такая оценка не понятна и группе Kalush Orchestra. Лидер Олег Псюк говорит, что ему теперь неудобно перед Охманом.

Одним из членов профессионального жюри Украины на Евровидении в этом году была певица из Львова Ирина Федишин. После критики она не принесла извинения, а пыталась оправдаться, из-за чего попала в еще более громкий скандал.

Певица показала анкету, где указано, что она якобы поставила представителю Польши 10 баллов. Однако жюри выставляет места, а не балы. Федишин не понимала, как голосовать и поставила представителя Польши на 10 место.

Потом она назвала оценку компетентной, сославшись на другие страны. А также вспомнила, что жюри не имеет права оценивать музыкантов, основываясь на политических или национальных критериях.

Но на этом Ирина не угомонилась. Она продолжила давать интервью со скандальными заявлениями. Артистка поделилась своим мнением о ЛГБТ-сообществе и в частности участниках конкурса, многие из которых гомосексуальны: "ЛГБТ-сообщество для меня – это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь и они сами его разрушают". На ее гомофобные заявления отреагировали многие звездные коллеги, поэтому нескольким из них – Поляковой, MELOVIN и Приходько – досталось в ответ.

Даже в поздравлении, адресованном 11-летнему сыну, Ирина упоминала о "радужном флаге и насколько люди под таким флагом могут быть агрессивными".

"Политическая хвойда": Ксению Мишину обидели на "Дизель Шоу"

Вокруг популярного проекта "Дизель Шоу" разгорелся скандал из-за невыплаты гонораров. В частности, на это пожаловался друг Ксении Мишиной – Николай Федосенков. Когда актриса вступилась за товарища и напомнила "Дизелям" о букве "z" в их названии, Евгений Крутоголов написал, что Мишина нравилась ему до этого момента. А продюсер Алексей Бланар отметился скандальным заявлением: "Знал, что Мишина – бл*дунка, но в качестве политической хвойды вижу ее впервые. Растет".

После этого актриса рассказала, что "Дизель Шоу" подкалывали ее сначала на "Танцах со звездами", затем на "Холостячке": "Пока культурными проектами руководят люди, которые знать не знали ни о культуре, ни об этике, нам будет сложно стать теми , кем мы хотим".

Потом Бланар извинился, но Мишина не считает, что его слова были искренними, поскольку ее имени в извинении не было.

Я считаю, что это было не извинением. Я считаю, что это было еще больше погрузиться в это г*вно, которое они натворили. Как писать гадости, они писали рядом с моим именем. А как извиниться, то извиняются перед "женщиной",

– сказала Ксения Мишина.

Продюсер "Дизель Шоу" добавил, что ждет извинений и от самой актрисы. Но она обвинила "Дизель" в травле и сексизме.

Языковой скандал с Ефросининой и Поляковой

Подруги Оля Полякова и Маша Ефросинина попали в языковой скандал, потому что не перевели свое ютуб-шоу "Взрослые девочки" на украинский. Певица объяснила, что этот проект – разговоры с подругой на кухне, поэтому никто не может диктовать подругам, как им общаться дома.

Полякова и Ефросинина вели свою программу на русском языке, потому что якобы за 43 года не выучили украинский. Лишь сейчас, после полномасштабного вторжения России, звезды усиленно изучают его, чтобы не "бекать, мекать, подбирать слова".



Маша Ефросинина и Оля Полякова на "Взрослых девочках" / Скриншот с видео

Во время войны языковой вопрос в обществе возник особенно остро, поэтому украинцев возмутили оправдание звезд. Некоторые говорили, что подруги ищут отмазки, чтобы не выходить из зоны комфорта, а были и те, кто отправлял их в Россию за паспортами. Такие мысли были и среди коллег Маши и Оли.

В августе Ефросинина была уверена, что этот языковой скандал раскрутили, чтобы расколоть страну. Потому что в марте ее "никто на вилы не поднимал" за русскоязычные обращения. Но уже в декабре она изменила свое мнение.

Я облажалась. Если бы тогда была в Украине, то, наверное, так не сказала. Я была в Европе, как и все люди, которые уехали с детьми. Жила в новостях, страдала в новостях. Но точно не чувствовала, как изменился нарратив по поводу языка. И тогда делала этот выпуск еще действительно в осознании того, что "взрослых девочек" любят за честность. Вот мы такие, как есть. Я совершенно наивно подумала, что эта честность будет так же воспринята, как любая, которую мы говорили. И облажалась,

– сказала Маша в интервью Рамине Эсхакзай.

Сейчас Оля и Маша записывают "Взрослых девочек" на украинском. В соцсетях и на публике они также общаются только на родном языке.

Скандал вокруг Довженко-Центра

В середине августа разразился скандал в киноиндустрии. Тогда Госкино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра – крупнейшего национального киноархива, который с 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино. В самом центре такое решение было названо ликвидацией.

Потом украинцы создали петицию об отмене реорганизации Довженко-Центра. А министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против "ликвидации и пренебрежения кинонаследием".



Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра / Довженко-Центр, автор фото – Андрей Бойко

События вокруг Довженко-Центра активно развивались в ноябре.

2 ноября Госкино отстранило от исполнения обязанностей и. генерального директора Елену Гонтарук. Вместо нее назначили Юлию Кожан (имеет опыт в бухгалтерском деле, в работе с кинологическим центром).

Госкино отстранило от исполнения обязанностей и. генерального директора Елену Гонтарук. Вместо нее назначили Юлию Кожан (имеет опыт в бухгалтерском деле, в работе с кинологическим центром). 8 ноября команда Довженко-Центра не впустила новую главу в помещение.

команда Довженко-Центра не впустила новую главу в помещение. 10 ноября в Довженко-Центр посетили с обысками сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. Обыски продолжались около 7 часов. Следователи изъяли печать предприятия и флешку с бухгалтерскими документами, не предоставив обоснованных объяснений цели своих действий.

в Довженко-Центр посетили с обысками сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. Обыски продолжались около 7 часов. Следователи изъяли печать предприятия и флешку с бухгалтерскими документами, не предоставив обоснованных объяснений цели своих действий. 11 ноября обыски продолжили.

обыски продолжили. 12 ноября перед зданием Довженко-Центра состоялся митинг с лозунгом "Руки прочь от Довженко-Центра".

перед зданием Довженко-Центра состоялся митинг с лозунгом "Руки прочь от Довженко-Центра". 15 ноября Госкино остановило реорганизацию Довженко-Центра. Там заявили, что будут выбирать нового директора.

Госкино остановило реорганизацию Довженко-Центра. Там заявили, что будут выбирать нового директора. 17 ноября Юлия Каждан уволилась с должности. Вместо нее назначили кинокритика Андрея Алферова.

Напомню, что я только исполняющий обязанности. Для защиты коллекции Довженко-Центра, я намерен добиться придания ему статуса как "национального"; признание наконец Довженко-Центра Государственным фондом фильмов – как института, профессионально и практически с 1994 года осуществляющего архивную и научно-исследовательскую деятельность по развитию фильмофонда, восстановление, реставрирование и сохранение произведений национального кинонаследия,

– прокомментировал Алферов свое назначение.

Он добавил, что намерен добиться отмены приказа о реорганизации и остановить какие-либо другие попытки ее провести. А также считает Елену Гонтарук победительницей конкурса и говорит, что сделает все возможное, чтобы ее назначили на эту должность, официально подписав контракт.

И это далеко не все скандалы в шоу-бизнесе в этом году. Среди самых горячих были и следующие: