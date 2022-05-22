Чи не єдиний, хто заступився за Ірину Федишин після гнівного викиду про ЛГБТ – відеоблогер Ростислав Калацинський. Він розібрав скандал і дорікнув зіркам за нещадну критику в бік співачки.

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"Чи толерантні ми – моє запитання до представників ЛГБТ і зірок шоу-бізнесу, які нещадно критикують. "На хрест Федишин", "їдь у Росію", "запроданка" і так далі", – висловився Калацинський. Звичайно ж, не відреагувати на таку підтримку Ірина Федишин не могла.

Цитата Ірини Федишин про ЛГБТ-спільноту: "Для мене це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя, і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається – ми всі будемо відповідати перед Богом... Будь ласка, вам подобається себе руйнувати – руйнуйте".

Ірина Федишин про Олю Полякову

Раніше Оля Полякова опублікувала уривок скандального інтерв'ю Ірини Федишин у себе в інстаграм-сторіс і написала: "Середньовіччя. Ну краще б ти й надалі лише співала". Співачка відповіла колезі публічно – заявила, що співатиме й надалі, й закликала не розпалювати ворожнечу.

Уже згодом, після розбору ютубера, вона дорікнула Поляковій за кокошники. Федишин опублікувала її фото в російському головному уборі та українській вишиванці й натякнула, що та нарешті отямилася.

А тепер так. Олю, але краще пізно ніж ніколи,

– видала Ірина Федишин.

Скриншот з інстаграм-сторіс Ірини Федишин

Ірина Федишин про MELOVIN

Співак MELOVIN, як представник ЛГБТ-спільноти – бісексуал, чи не найбурхливіше відреагував на слова Федишин про "важкий гріх". Він нагадував, що "гомофобії у вільній та демократичній країні місця немає", та радив "помити рот з милом, сходити в церкву й поставити свічку за упокій кар'єри". Безумовно, артистку це зачепило, тож свого зіркового хейтера вона назвала невихованим і нетолерантним.

Меловіне, гарні в тебе пісні, але за твою невихованість і нетолерантність – 0 балів,

– написала співачка.

Скриншот з інстаграм-сторіс Ірини Федишин

Ірина Федишин про Анастасію Приходько

Ірина Федишин, яка так і не розібралася, як судити від національного журі на Євробаченні, пригадала Анастасії Приходько, що 2009 року на пісенному конкурсі вона виступала від Росії, а зараз нібито перевзулася.

А хто така Настя Приходько? Настю, патріотизм – це любити свою країну завжди, а не тільки сьогодні швиденько перевзутися,

– дорікнула Ірина Федишин.

Скриншот з інстаграм-сторіс Ірини Федишин

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько казала про Федишин, що "ніколи не бачила, щоб людина себе власноруч так швидко закопувала". Від неї Ірині перепало не тільки за гомофобні заяви, а й за бали для Польщі на Євробаченні 2022: "Яке відношення вона має до Євробачення, хто її туди посадив?.. Професійне журі обіср*лося – хотіли, як краще, а вийшло, як завжди".