Розпочнемо з початку 2022 року – коли Україна процвітала та продовжила боронити східні кордони, а світ вважав своєю найбільшою проблемою черговий карантин через пандемію коронавірусу. Згодом світ поринув у кризу через незворотні процеси унаслідок жорсткої війни Росії, а бізнес почав зазнавати збитків. Ці та інші причини, ймовірно, істотно вплинули на життя медіаперсон та зірок.

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Дехто нарешті офіційно розлучився після довгих судових процесів, інші ж миттєво порвали стосунки, аби почати жити нове життя. Хто вони – знаменитості із розбитими серцями?

Кім Кардашян та Каньє Вест

Наприкінці 2021 року після кількох місяців роздумів та чуток світська левиця подала на розлучення з репером Каньє Вестом. У документах вона вказувала, що існують досі непримиренні розбіжності, через які їхній шлюб остаточно розпався, а розлучення стало незворотним процесом. Впродовж року половинки заводили на стороні інші романи та ділили майно з опікою над дітьми. Наприкінці листопада 2022 року стало відомо, що вони офіційно розлучились.

За 8 років шлюбу вони поділили між собою багатомільйонне майно, а Каньє повинен щомісяця виплачувати 200 тисяч доларів на утримання своїх дітей. Він також оплачуватиме 50% витрат на їхню освіту та безпеку. Втім, 80% часу четверо дітей подружжя проводитимуть з матір'ю.



Кім Кардашян і Каньє Вест офіційно розлучились / Фото з інстаграму репера

Джейсон Момоа та Ліза Боне

На початку року "як грім" прогриміла новина, що гавайська зірка Джейсон Момоа та його обраниця Ліза Боне розлучаються після 16 років стосунків, з яких 4 пробули у шлюбі. Зірка "Аквамена" заявляв, що "відчуває "стиснення і зміни трансформаційних часів", і прийдешня "революція" не оминула і його сім'ю". Стосунки пари тривали з 2005 року, а одружились вони лише у 2017-му. За цей час у них народилось двоє дітей. Також у жінки є доросла донька від першого чоловіка Ленні Кравіца. Зазначимо, що між Момоа і Боне – 12-річна різниця у віці.



Момоа і Боне розлучились після 16 років стосунків / Фото з соцмереж

Меган Фокс та Браян Остін

Хоч ця новина з'явилась на шпальтах ЗМІ ще у 2020 році, проте в лютому 2022-го парі вдалось офіційно розлучитись. Вони пробули у шлюбі 11 років. Оскільки в них не було шлюбного договору, то усе майно було рівно поділене на двох. Щодо їхніх трьох дітей, вони також домовились про спільне право опіки. Поки тривав їхній шлюборозлучний процес, "екси" не гаяли час: Меган Фокс продовжує готуватись до весілля з Колсоном Бейкером, а Браян Остін Грін вп'яте став батьком – його дівчина Шарна Берджесс у липні 2022-го народила хлопчика. У нього також є дорослий син від акторки Ванесси Марсіл.



Меган Фокс і Браян Остін розлучились / Фото з соцмереж

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Шакіра і Жерард Піке

В одній з найміцніших пар у шоубізнесі теж сталась тріщина у стосунках. У червні 2022 року з'явились чутки, що пара розлучається після 11 років цивільного шлюбу. Причиною стали зради іспанського футболіста, поки артистка гастролювала світом. У вересні зірка підтвердила чутки про розлучення і сказала, що воно дається нелегко не лише їй, а їхнім двом синам. Шакіра навіть судилася зі спортсменом через дітей, бо категорично не хотіла залишити їх з батьком. Вже у листопаді їхній шлюборозлучний процес завершився і жінка отримала повну опіку над дітьми, поки Жерард крутив новий роман.

Оскільки співачка планує вивезти дітей жити у США, а футболіст через роботу залишитись в Іспанії, то пара вирішила виставити розкішний спільний маєток у Барселоні на продаж. Його пара оцінила у 12 – 14 мільйонів доларів і до кінця 2022 року планує продати. Варто додати, що між колишніми була різниця у віці в 10 років.



Шакіра і Жерард Піке прожили у цивільному шлюбі 11 років / Фото з інстаграму співачки

Емілі Ратажковскі і Себастьян Бір-Макклард

Швидкий і яскравий шлюб відомої моделі та американського актора проіснував 4 роки. У 2022-му Емілі Ратажковскі дізналась, що її коханий – "серійний зрадник" як сказала вона сама. Наразі невідомо, чи пара офіційно розлучилась, проте сам факт розставання жінка пережила складно – на якийсь час вона зникла з соцмереж та подіумів. Також на її руках залишився син від Себастьяна, якому скоро виповниться 2 роки. Зазначимо, що пара одружилась всього за кілька тижнів після недовгих стосунків, у 2018-му. Модель не одягала весільну сукню, а жакет Zara, обручки були виготовлені у вечір весілля, а на церемонії були присутні найближчі друзі з Нью-Йорка.



Емілі Ратажковскі і Себастьян Бір-Макклард у день їхнього весілля / Фото з інстаграму моделі

Ден Рейнольдс та Ейжа Волкман

Зірка гурту Imagine Dragons вже не перший раз переживав кризу у шлюбі, проте 2022-й рік став для його сім'ї переломним. Артист повідомив, що розлучається з дружиною-співачкою Ейжею Волкман, у шлюбі з якою прожив 11 років. За час їхніх стосунків у них народилось четверо дітей, з якими виконавець часто публікує фото і дуже любить. Варто додати, що на початку 2018 року Ден Рейнольдс уже оголошував, що планує розлучитися з дружиною. Але тоді кризу вдалось подолати. Наразі невідомо, як саме пара поділила нажите майно у США та опіку над дітьми, оскільки вони завжди уникали публічності у ЗМІ.



Ден Рейнольдс та Ейжа Волкман розійшлись після 11 років шлюбу / Фото з інстаграму артиста

Жизель Бюндхен і Том Бреді

Супермодель Жизель Бюндхен та гравець в американський футбол Том Бреді вирішили поставити крапку у шлюбі після 13 років спільного життя. Знаменита пара ніби мала чималий конфлікт, що й призвело до бажання розлучення. У них вже є адвокати, які працюють над поділом майна та опікою над дітьми, яких у них двоє. Відомо, що пара розпочала романтичні стосунки у 2007 році, а вже через два роки вони вирішили одружитися. Спільну нерухомість експари оцінюють у 26 мільйонів доларів – у них є будинки на острові Індіан-Крік у Маямі, у Нью-Йорку, Єллоустоуні та Коста-Ріці. Що футболіст, що зірка бренду Victoria's Secret нажили чималих статків за всі роки, тому їхнє розлучення вже називають "розпадом багатомільйонної імперії".



Жизель Бюндхен і Том Бреді / Фото з інстаграму моделі

Джеймс і Франческа Гетфілди

У серпні 2022 року стало відомо, що 59-річний музикант і лідер гурту Metallica розлучився зі своєю дружиною Франческою. Їхній шлюб тривав 25 років! У ЗМІ розповіли, що нібито саме Джеймс подав документи на розлучення ще на початку 2022 року, однак це спливло у пресі лише пів року потому. Їх розлучили у США в штаті Колорадо, але деталі поділу майна не розголошують. У них залишилось троє дорослих дітей, з якими вони обидвоє продовжують спілкування. Ні Джеймс, ні Франческа не поділились, що стало причиною розриву їхнього тривалого шлюбу. Відомо, що з Франческою Гетфілд познайомився у 1992 році, а одружився у 1997-му.



Фронтмен Metallica Джеймс Гетфілд з ексдружиною Франческою / Фото з інстаграму музиканта

Також додамо, що у 2022 році розлучились або порвали стосунки ще такі пари, як: