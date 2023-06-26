После волны хейта в сети Светлана поспешила оправдаться за свой поступок. Скандальная певица в Инстаграмме заявила, что гордится Дарьей Вдовенко и ее позицией.

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Реакция протестующей на извинения Лободы

Девушка объяснила, что вышла на протест, поскольку Лобода после 2014 активно выступала в России, зарабатывала там деньги и спонсировала армию оккупантов.

Теперь Дарья отреагировала на публикацию Светланы Лободы с ее извинениями. Протестующая не видит там искренности и не верит скандальной артистке.

Не было видно, что она мною гордится… Я имею право на свое мнение, это правда. Но я не видела, чтобы она это уважала. Не очень верю. Я видела ее поступки и слышала ее слова в тот момент. Как-то так себе верится. Поступки обратное показывают,

– высказалась Вдовенко.

Девушка подчеркнула, что вести дальше диалог с Лободой или отвечать на эту публикацию она не хочет. "С ее манерой разговаривать и с ее объятиями это было бы такое", – говорит она.

Отметим, что Дарье всего 16 лет. В этом году она окончила одну из харьковских школ. Сейчас поступает в вуз, мечтает стать дизайнером. После этого инцидента девушка хочет еще активнее участвовать в общественных акциях.

Что о поступке Лободы говорит мама Дарьи

Мать протестующей Татьяна Хоменко работает школьной учительницей и преподает украинский язык. По ее словам, дочь всегда имела активную проукраинскую позицию, так что не удивлена этим протестом.

Услышала только, как хлопнула дверь. Я позвонила: "Дочя, ты куда?". Она сказала, что там Лобода приехала в Харьков. Зная ее позицию, я спрашиваю: "Ты ведь не на ее концерт?" Она засмеялась, говорит – нет. "Ты на антиконцерт?", а она говорит: "Что-то вроде такого",

– рассказала Татьяна.

О поступке девушки на выступлении Лободы мать узнала от знакомых. Те позвонили ей, увидев видео с Дарьей в соцсетях.

"Зная, что в Харькове много таких людей, которые могут навредить, первое, что я сделала – вызвала такси и подъехала сюда. Но к этому моменту уже все закончилось, Дарья была со своими единомышленниками", – сказала Татьяна.



Дарья Вдовенко вместе с мамой Татьяной Хоменко / Фото Общественное

Женщина говорит, что первые слова дочери в тот момент были: "Я горжусь тобой". В то же время маму Дарьи возмутила фраза певицы по поводу денег.

"Кричать хотелось, потому что не надо по себе судить. Если Лободе платят деньги, то не надо говорить. Я и Дарья – перед богом и людьми чистые, вообще не брали никаких денег, ни от одной партии или политической силы. Это позиция моего ребенка", – подытожила Татьяна.

Отметим, что обращаться в полицию ни Дарья, ни Татьяна не планируют.

Ранее 16-летняя Дарья Вдовенко отмечала, что не уважает Светлану Лободу. По ее словам, когда певица начала обнимать ее и спрашивать, кто заплатил за этот пикет, девушке было противно и неприятно.