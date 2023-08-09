Скандал с украинскими шоуменами и их заявлениями об оценках женщин все еще бурно обсуждаются в сети. Не смолчала и победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая.
Все на тему "Без депиляции она не 10 из 10": все о скандальных заявлениях Остапчука, Буше и Позитив в отношении женщин
Катя Лозовицкая о скандальных заявлениях шоуменов
Модель опубликовала свое фото в купальнике и высказалась о том, почему она "не 10 из 10".
Я не 10 из 10. У меня есть растяжки. У меня есть целлюлит. У меня есть морщинки. У меня бывают синяки под глазами. Мое тело с утра может иметь отек. У меня растут волосы не только на голове… И этот список вполне нормальных вещей можно продолжать еще очень долго. Я – обычный человек,
– написала участница шоу.
Екатерина заметила, что девушки должны заботиться о себе, заботиться о теле и здоровье. Но делать это для себя, а не ради чьей-либо хорошей оценки. Она мягко высказалась в адрес шоуменов.
"Честно, не хочу переходить на личности. Мне кажется, что эти ребята получили уже достаточно хейта. Но хочу поблагодарить всех девушек, женщин, которые не молчат. Такому зашквару, еще и от известных людей, не место в инфопространстве нормального сознательного общества. Также, еще раз, хочу напомнить, что инстаграмная красота только в инстаграме. А вы, девушки, прекрасны со всеми своими плюсами и недостатками. Помните об этом. У меня все".
Екатерина Лозовицкая / Фото с инстаграма модели
Кто из звезд прокомментировал слова Остапчука и Буше
- Маша Ефросинина подчеркнула, что каждая девушка имеет право на собственные решения: бриться там, где хочет, беременеть, когда и если хочет, одеваться, как нравится. Она обратилась к мужчинам с советом: "Сначала возьмите сантиметры, и померьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там находятся ваши мозги".
- Бандуристка Марина Круть рассказала, как в детстве вылила на себя кипяток и получила шрамы на теле, которые стеснялась показывать. Она показала свои откровенные фото и призвала девушек к безусловной любви к самим себе.
- Репер Alyona Alyona поделилась честными фото в купальнике и тоже высказалась о том, тянет ли она на "10 из 10". "Когда ты любишь себя и принимаешь себя, тогда только тебе решать или худеть, или толстеть, или брить ноги, или не брить, или увеличивать губы, или делать липосакцию, или делать что-нибудь со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело – ваше дело".