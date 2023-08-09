Вона наголосила, що "кожна дівчина є 10 з 10" і повинна для себе це усвідомлювати. До того ж слід розуміти, що не потрібно вказувати, як людина має виглядати, адже це особиста справа кожного.

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Маша Єфросиніна заступилась за дівчат

У своєму дописі телеведуча наголосила, що кожна людина має право голитися там, де вона цього хоче. Також кожен може стригтися й одягатися, як йому подобається. Ба більше, Маша зауважила, що жінка не має "встигати" завагітніти до певного віку. Вона повинна робити цей вибір лише тоді, коли готова.

Дівчата, кожна з нас і є 10 з 10. І була б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати нам, що щось в нас не так,

– зазначила Єфросиніна.

"Шановні даватєлі порад про те, як має виглядати жінка, щоб ви її якось там оцінили, ось моя вам порада — спершу візьміть сантиметри, та поміряйте собі те, що дуже добре пояснить вам, чому саме там наразі перебувають ваші мізки", – емоційно наголосила ведуча.



Реакція мережі

Багато шанувальників погодились зі словами знаменитості:

"Гучні, адекватні, слова дорослої, сильної та сміливої жінки. Така позиція має бути у всіх жінок і до всього, не тільки до зовнішності. Також і до роботи, яку вона обирає, до речей, які робить, до мрій, яких вона досягає";

"Погоджують з вами на всі 100%";

"Це життя кожного з нас і тільки ми вправі собі давати поради та піклуватися про себе. Захоплююсь вами, Маріє";

"База, ґрунт, основа";

"Так і є. Для себе, а не для когось";

"Так тримати, пані Маріє. Ваше висловлювання 10/10".

До того ж позицію Маші Єфросиніної підтримали й інші українські знаменитості:

Журналістка Аліна Доротюк : "Браво";

: "Браво"; Блогерка та співачка Діана Глостер : "Амінь".

: "Амінь". Окрім цього, свій коментар під публікацією залишила спортсменка Дар'я Білодід.

Втім, були й ті, хто не розуміє, чому жінки так озлобилися на шоуменів. Зокрема, одна з коментаторок зазначила, що висловлювання Остапчука, Позитива і Буше її зовсім не зачепили: "Дивно, думки розділилися. Мене їхні слова не зачепили абсолютно. Як і всі люди, вони сказали, що їм не подобається… Кожному своє. Справді, я не розумію хейту".

Нагадаємо, у випуску "Мекнув – питайте" Володимир Остапчук, Позитив та Богдан Буше обговорювали жінок. Так шоумен озвучив запитання про те, чи допустимо жінці не голити волосся: "Вона 10/10, але не любить депіляцію. Це ок?".

Позитив відповів: "Це не ок".

"Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має бути поголена. Всюди", – додав Остапчук.

"Без депіляції вона не може бути 10 із 10. А те, що вона вважає – сорі!" – зазначив Богдан Буше.

Більше про скандал та реакції мережі й українських зірок, дивіться в матеріалі 24 Каналу.