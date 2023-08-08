У мережі розгорілось бурхливе обговорення через висловлювання українських шоуменів. У випуску "Мекнув – питайте" Володимир Остапчук, Позитив та Богдан Буше обговорювали жінок. 24 Канал зібрав все, що відомо про скандал.

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Дівчина має бути поголена, – що казали шоумени про дівчат

У процесі обговорення шоумен озвучив запитання про те, чи допустимо жінці не голити волосся: "Вона 10/10, але не любить депіляцію. Це ок?".

Позитив відповів: "Це не ок".

Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має бути поголена. Всюди,

– додав Остапчук.

"Без депіляції вона не може бути 10 із 10. А те, що вона вважає – сорі!" – зазначив Богдан Буше.

Скандальна фраза про депіляцію: відео

Додамо, що на початку випуску Володимир Остапчук зробив дисклеймер про те, що всі висловлювання у шоу є власною думкою кожного з гостей.

"Не єдиний крінж": як на заяви реагувала мережа

Правозахисна організація Gender Zed опублікувала допис про висловлювання шоуменів: "Хлопці, а ви точно 10/10?". Вони назвали слова чоловіків "маячнею" та стереотипами. Gender Zed нагадали, що жінки почали позбавлятися волосся на тілі близько 100 років тому, коли створили жіночу бритву. Це сталося у 1915, а вже в 1930 створили крем для епіляції Koremlu, який містив щурячу отруту та спричиняв хвороби й смерть.

На щастя, зараз наше суспільство змінюється. Але якщо дівчата і жінки відмовляються від гоління, то все одно відчувають постійний дискомфорт. Адже волохаті пахви сприймаються як щось маскулінне. А "справжнім пацанам" не має подобатися таке – це ж може розкришити їхню ніжну чоловічність! Депіляція жіночого тіла може бути вибором жінки. Але не Остапчука, Буше та Позитива, які перетворюють дівчат на об’єкти,

– підкреслюють Gender Zed.

Їх масово підтримали у коментарях. Користувачі й користувачки нагадали про те, що оволосіння – статева ознака, згадали про інші скандали за участю ведучого та дорікнули, що така тема взагалі обговорюється, поки в країні війна.

"Остапчук взагалі, все життя як шмат лайна. Навіть дивитися на нього гидко";

"Оволосіння лобка, промежини, пахових складок, а також оволосіння рук і ніг – це вторинні статеві ознаки, які свідчать про статеву зрілість. Чоловіки, які люблять "дитячі" вульви мене лякають";

"Дівчата, коли ми почнемо диктувати, що робити хлопцям з їхнім тілом?";

"Це не єдиний крінж, там просто збірка сексистських, мізогінних висловлювань. Ніякого фільтра, ніби розмова друзів за пивом, а не публічне відео публічних людей";

"Прикол в тому, що свої вподобання треба тримати при собі, а не ялозити на всю країну і, дійсно, поки тим часом наші захисники й захисниці підмиваються серветками".

Це не сексизм, – Остапчук і Позитив відповіли на критику

Володимир Остапчук відреагував на хвилю хейту. У своєму дописі він нагадав про те, що його слова – це його особиста думка і всі мають право на свої вподобання. На думку шоумена, транслювання їх в публічному просторі – це не нав'язування.

Чоловік має право казати, що йому подобаються поголені дівчата. Це особисте вподобання, а не сексизм, до тих пір, поки чоловік не каже, що жінка — це не жінка, якщо вона не поголена. У випуску такого немає і не може бути. Жоден з нас не сказав, що наявність чи відсутність волосся на тілі жінки визначає її як жінку, чи привабливість її для всіх чоловіків.

Позитив також опублікував відео з виправданням та підкреслив, що людину не можна кенселити лише за її думку та вподобання. "Кожна людина має право на самовираження. Так, як він, чи вона себе комфортніше почувають, в душі та зовні. І вважаю, що кенселити людину за особисту думку або смак неправильно, бо тоді не зрозуміло за яку свободу самовираження ми боремося".

Заступилась за Остапчука і його дівчина Катерина Полтавська.



Скриншот з інстаграму

Реакція блогерів та публічних осіб

Чимало відомих та публічних людей теж прокоментували висловлювання шоуменів щодо жіночого тіла. Марина KRUTЬ порадила їм поголитися: "Пропоную скинутись цим трьом на депіляцію лобка, щоб вони стали 10 із 10".

Блогерка та письменниця Катя Бльостка запропонувала замінити об'єкт розмови з волосся на тілі на певні частини тіла. Адже в цьому разі публіка точно не буде виправдовувати чоловіків за слова "Без ноги вона не може бути 10/10". Заяви шоуменів про те, що жінка не може бути достатньо гарною через природні речі, лише додають юним дівчатам комплексів.

Твою мать, коли вже настане час і таку х*рню, яка об'єктивізує і стигматизує жінок, буде просто соромно говорити? А то навалили три мужі купу г*мна і називають це "власна думка",

– додала Катя.

Блогерка Саша Бо висловилась лаконічно: "І знову Остапчук. Чому я не здивована?".

Чимало українських тікток-блогерів та інфлюенсерів теж не змовчало. У мережі з'явилося багато як гумористичних, так саркастичних та іронічних відео на тему висловлювань Остапчука та його колег.