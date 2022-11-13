Осоромив Джамалу й розсекретив фіналістів: учасник Нацвідбору Євробачення поскандалив у мережі

Фронтмен гурту Cloudless Юрій Каналош подався на Нацвідбір Євробачення-2023 як сольний артист Lue Bason. Однак він відмовився від участі ще до оголошення фіналістів. Співак "наїхав" на Суспільне та Джамалу, яка його нібито засудила.

Учасник проєктів "Х-фактор" та "Голос країни" Юрій Каналош зняв емоційне відео, бо нібито пошкодував, що втретє пішов на Національний відбір Євробачення. Він хоч і ввійшов до лонглиста, але кандидатуру свою зняв. Співак зі сценічним ім'ям Lue Bason пояснив, що відмовився від участі, бо Суспільне не йде на поступки та фальсифікує голоси.

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Lue Bason поскандалив через Нацвідбір Євробачення-2023

Це було імпульсивне рішення, я головою не думав. Мені дуже не сподобався вайб на онлайн-відборі. Я себе знов відчув тим хлопчиком з села, якому роблять послугу. Який має бути дуже вдячний, що його слухають, дають йому шанс. Суспільне, коли ви зрозумієте, що учасники вам роблять послугу? Ви не платите за їхні пісні. Навіть деякі учасники самі платять за свої номери на Нацвідборі. Ви ставите себе на п'єдестал,

– висловився Юрій Каналош.

Як з'ясувалося, Lue Bason просив Суспільне завчасно сказати йому, чи пройшов він у фінал, адже повинен закінчити пісню, домовитися з дистриб'ютором про реліз та "продумати дуже багато речей, щоб за нього проголосували". Команда Нацвідбору нібито проігнорувала Юрія, тож зі злості він розсекретив дівчат, яким гарантоване місце у прямому ефірі – Jerry Heil та Марина Круть.

"Мене дуже бісить. Скажу чесно. Я знаю, що деякі учасники вже знають результат. Такі учасники як Jerry Heil і KRUTЬ, які теж проходили онлайн кастинг, вже знають, що вони в Нацвідборі. Окей, навіть якщо не пройшов, ну чому б не сказати, щоб я міг закрити для себе ці двері й займатися своїм ділом", – обурився Lue Bason.

Учасник Нацвідбору осоромив Джамалу

Юрію Каналошу також не сподобалося, що в журі Нацвідбору Євробачення-2023 знову взяли Джамалу. Він вважає, що минулого року співачка засудила його гурт Cloudless, адже під час їхнього виступу то з Лодигіним говорила, то в телефоні сиділа.

Протягом нашого виступу Джамала теренькала з Лодигіним, практично весь виступ, або сиділа в телефоні. Це видно на відео. Ти мені ставиш найнижчий бал, і ти навіть не дивилася мій виступ. Це просто наглість, це свинство. Якщо я тобі не подобаюся як людина, і ти мене судиш по тому, тоді ти в журі не можеш сидіти,

– дорікнув артист.

Він також принизив Тіну Кароль – назвав "блондою", яка поставила найнижчий бал – двійку. Ба більше, Юрій Каналош переконаний, що перемога Alina Pash на Нацвідборі Євробачення-2022 була сфальсифікована, тож, на його думку, лідер цьогорічного конкурсу теж заздалегідь відомий.

"Я розумію, що цьогорічний відбір не буде інакшим. Різниця буде тільки в тому, що вони не спаляться, скоріше за все, як минулого року. Ви всі бачили, що було минулого року, що це була пряма фальсифікація голосів", – заявив Lue Bason.