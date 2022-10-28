На Національний відбір Євробачення 2023 року подалося майже 300 учасників. Як з'ясувалося, Katya Chilly теж написала пісню, яка могла б підкорити Європу. Однак музичний продюсер Дмитро Шуров її не оцінив і в лонглист не взяв. Співачка прокоментувала те, що знову опинилася за бортом.

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Katya Chilly відреагувала, що її знову не взяли на Нацвідбір Євробачення

Наша пісня знову не пройшла перший відбірковий Євробачення. Ну і ладно. Ні, не гірко, не здивована. Подивлюсь, хто пройде,

– прокоментувала Katya Chilly.

"Це просто береги. Значить моє русло інше в цьому році", – додала співачка в коментарях.

Нагадаємо, це не вперше Katya Chilly незадоволена результатами Нацвідбору Євробачення. Минулого року вона обурювалася, що її "геніальну пісню, яка безперечно могла привезти перемогу", не пропустили навіть у перший відбірковий тур. Тоді співачка скаржилася, що її просто не хочуть брати на телебачення.

Як відреагувала мережа

Katya Chilly підтримала продюсерка Олена Мозгова. Вона вважає, що цей конкурс їй ні до чого: "Навіщо воно тобі".

Натомість прихильники Katya Chilly пишуть, що її музика занадто глибока для Євробачення, куди нібито беруть попсові пісні. Дехто навіть натякає на корупцію на Нацвідборі: