На Національний відбір Євробачення 2023 року подалося майже 300 учасників. Як з'ясувалося, Katya Chilly теж написала пісню, яка могла б підкорити Європу. Однак музичний продюсер Дмитро Шуров її не оцінив і в лонглист не взяв. Співачка прокоментувала те, що знову опинилася за бортом.
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Katya Chilly відреагувала, що її знову не взяли на Нацвідбір Євробачення
Наша пісня знову не пройшла перший відбірковий Євробачення. Ну і ладно. Ні, не гірко, не здивована. Подивлюсь, хто пройде,
– прокоментувала Katya Chilly.
"Це просто береги. Значить моє русло інше в цьому році", – додала співачка в коментарях.
Як відреагувала мережа
Katya Chilly підтримала продюсерка Олена Мозгова. Вона вважає, що цей конкурс їй ні до чого: "Навіщо воно тобі".
Натомість прихильники Katya Chilly пишуть, що її музика занадто глибока для Євробачення, куди нібито беруть попсові пісні. Дехто навіть натякає на корупцію на Нацвідборі:
- "Я не розумію цього. І інших причин, окрім корупції, в цій відмові не бачу";
- "У вас занадто високий рівень для Євробачення";
- "Мені здається, що твоя творчість вища за Євробачення, і це очевидно";
- "Тебе і так всі знають";
- "Ми полюбили вас без Євробачень і модних трендів, Катю. Щастя, що ви в нас є. І наспівуєте нам нову, сильну, повну див і чудес долю. Дякую";
- "Тобі реально не потрібно витрачати стільки часу і ресурсів на те Євробачення. У всесвіту на тебе свої плани. Але я б дуже хотіла, щоб світ асоціював Україну з тобою – такою щирою, щедрою, відважною і неймовірно талановитою";
- "Ти найкраща. Була і будеш. Справа в тому, що ти "глибока", а таких людей мало. Більшість просто не дотягують до розуміння твоєї глибини. От і все";
- "Жаль. А за тим, що відбуватиметься на Нацвідборі, треба буде стежити, бо там майже щоразу якийсь зашквар".