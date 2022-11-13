Участник проектов "Х-фактор" и "Голос страны" Юрий Каналош снял эмоциональное видео, якобы пожалев, что в третий раз пошел на Национальный отбор Евровидения. Он хоть и вошел в лонглист, но кандидатуру свою снял. Певец со сценическим именем Lue Bason объяснил, что отказался от участия, потому что Общественное не идет на уступки и фальсифицирует голоса.

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Lue Bason поскандалил из-за Нацотбора Евровидения-2023

Это было импульсивное решение, я головой не думал. Мне очень не понравился вайб на онлайн-отборе. Я снова почувствовал себя тем мальчиком из села, которому делают одолжение. Который должен быть очень благодарен за то, что его слушают, дают ему шанс. Общественное, когда вы поймете, что участники вам делают одолжение? Вы не платите за их песни. Даже некоторые участники сами платят за свои номера в Нацотборе. Вы ставите себя на пьедестал,

– выразился Юрий Каналош.

Как выяснилось, Lue Bason просил Общественное заранее сказать ему, прошел ли он в финал, ведь должен закончить песню, договориться с дистрибьютором о релизе и "продумать очень много вещей, чтобы за него проголосовали". Команда Нацотбора якобы проигнорировала Юрия, поэтому со злости он рассекретил девушек, которым гарантировано место в прямом эфире – Jerry Heil и Марина Круть.

"Меня очень бесит. Скажу честно. Я знаю, что некоторые участники уже знают результат. Такие участники как Jerry Heil и KRUTЬ, которые тоже проходили онлайн кастинг, уже знают, что они в Нацотборе. Окей, даже если не прошел, ну почему бы не сказать, чтобы я мог закрыть для себя эту дверь и заниматься своим делом", – возмутился Lue Bason.

Участник Нацотбора постыдил Джамалу

Юрию Каналошу также не понравилось, что в жюри Нацотбора Евровидения-2023 снова взяли Джамалу. Он считает, что в прошлом году певица засудила его группу Cloudless, ведь во время их выступления то с Лодыгиным говорила, то сидела в телефоне.

В течение нашего выступления Джамала теренькала с Лодыгиным, практически все выступление, или сидела в телефоне. Это видно на видео. Ты мне ставишь самый низкий балл, и ты даже не смотрела мое выступление. Это просто наглость, это свинство. Если я тебе не нравлюсь как человек, и ты меня судишь по этому, тогда ты в жюри не можешь сидеть,

– упрекнул артист.

Он также унизил Тину Кароль – назвал "блондой", которая поставила самый низкий балл – двойку. Более того, Юрий Каналош убежден, что победа Alina Pash на Нацотборе Евровидения-2022 была сфальсифицирована, поэтому по его мнению, лидер конкурса этого года тоже известен наперед.

"Я понимаю, что отбор этого года не будет иным. Разница будет только в том, что они не спалятся, скорее всего, как в прошлом году. Вы все видели, что было в прошлом году, что это была прямая фальсификация голосов", – заявил Lue Басон.