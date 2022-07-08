Руководитель "Дизель Шоу" Алексей Бланар удалил из своего фейсбука едкий пост о Ксении Мишине, извинился за оскорбительные высказывания и скинул все на эмоции. Более того, он надеялся на "извинения от госпожи Мишиной", но не дождался.

Здесь детали После заявлений о бл*дунке и проститутке: руководитель "Дизель Шоу" извинился перед Мишиной

Как Ксения Мишина еще больше "наехала" на "Дизель Шоу"

Если сначала актриса не хотела "разводить срачи" из-за заявлений "Дизель Шоу", то после раскаяния Бланаря точно решила, что не будет молчать. Все потому, что стремится искоренить "разрушительные установки, которые указывают на пренебрежительное место женщины".

У нас больше нет морального права своим молчанием давать жизнь таким вещам, как буллинг, психологическое насилие, травля и сексизм. Это только на первый взгляд кажется незначительным. Потому что ну подумаешь – написали гадость в соцсетях, бумага все стерпит. Нет!

– эмоционально отреагировала Ксения Мишина.

Она просит всех своих фолловеров не глотать обиды, а смело отстаивать свою честь, репутацию и здоровое эмоциональное состояние.

"Хватит молчать, стесняться и бояться. Мы должны создать столько прецедентов к ответственности, чтобы никому и в голову не пришло, что можно так безнаказанно зайти на вашу территорию, оставить кучу своего негативного "висера" там и опять же безнаказанно отойти", – призвала актриса.

Интересно, что эмоциональный пост Мишина дополнила фото с логотипом "Дизель Студио" и надписью: "Пока у руля наших культурных проектов люди, которые знать не знали ни о культуре, ни об этике, нам будет сложно стать теми, кем мы хотим".

В комментариях Ксению Мишину поддержали звездные подруги:

Стася Ровинская: "Я с тобой! Молодец, что не молчишь и не разрешаешь этого! Если могут поступать так с публичными женщинами, с непубличными будет еще хуже! Надо давать отпор! Вместе мы сильны! Девушки, это для всех нас важно, поддержите" ;

"Я с тобой! Молодец, что не молчишь и не разрешаешь этого! Если могут поступать так с публичными женщинами, с непубличными будет еще хуже! Надо давать отпор! Вместе мы сильны! Девушки, это для всех нас важно, поддержите" ; Алина Доротюк: "Абсолютно солидарна".

Интересно Нет мозга, – Александр Эллер вступился за Ксению Мишину, которую обидели в "Дизель Шоу"

Как закрутился скандал с Мишиной и "Дизель Шоу"