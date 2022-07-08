Руководитель "Дизель Шоу" Алексей Бланар удалил из своего фейсбука едкий пост о Ксении Мишине, извинился за оскорбительные высказывания и скинул все на эмоции. Более того, он надеялся на "извинения от госпожи Мишиной", но не дождался.
Здесь детали После заявлений о бл*дунке и проститутке: руководитель "Дизель Шоу" извинился перед Мишиной
Как Ксения Мишина еще больше "наехала" на "Дизель Шоу"
Если сначала актриса не хотела "разводить срачи" из-за заявлений "Дизель Шоу", то после раскаяния Бланаря точно решила, что не будет молчать. Все потому, что стремится искоренить "разрушительные установки, которые указывают на пренебрежительное место женщины".
У нас больше нет морального права своим молчанием давать жизнь таким вещам, как буллинг, психологическое насилие, травля и сексизм. Это только на первый взгляд кажется незначительным. Потому что ну подумаешь – написали гадость в соцсетях, бумага все стерпит. Нет!
– эмоционально отреагировала Ксения Мишина.
Она просит всех своих фолловеров не глотать обиды, а смело отстаивать свою честь, репутацию и здоровое эмоциональное состояние.
"Хватит молчать, стесняться и бояться. Мы должны создать столько прецедентов к ответственности, чтобы никому и в голову не пришло, что можно так безнаказанно зайти на вашу территорию, оставить кучу своего негативного "висера" там и опять же безнаказанно отойти", – призвала актриса.
В комментариях Ксению Мишину поддержали звездные подруги:
- Стася Ровинская: "Я с тобой! Молодец, что не молчишь и не разрешаешь этого! Если могут поступать так с публичными женщинами, с непубличными будет еще хуже! Надо давать отпор! Вместе мы сильны! Девушки, это для всех нас важно, поддержите" ;
- Алина Доротюк: "Абсолютно солидарна".
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Как закрутился скандал с Мишиной и "Дизель Шоу"
- Звезда поддержала своего друга-режиссера Николая Федосенкова, которому "Дизель Студио" не доплатили несколько десятков тысяч гривен, и сравнила юмористов с рашистами: "Такие поступки "Дизель Студио" наверняка через букву Z в логотипе?"
- Руководитель проекта Алексей Бланар в ответ сказал: "Всегда знал, что Мишина – бл*дунка, но в качестве политической проститутки вижу ее впервые".
- После этих слов актриса призналась, что "Дизель Студио" уже в третий раз нарушает ее личные границы – впервые после победы на "Танцах со звездами", затем из-за "Холостячки", а теперь за публичную поддержку друга. "Это все очень безобразно и грязно, но хорошо, что они показали свое настоящее лицо", – писала Мишина.