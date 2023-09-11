Актор Костянтин Войтенко після розлучення закрутив роман з дівчиною Наталією Камінською. Аліна Доротюк в інтерв'ю з Валентиною Марініною припустила, що вона й Наталія раніше були подругами.

До слова Забрав усі гроші, які були, – Марініна зізналася, як поділила майно з Войтенком після розлучення

Чи правда, що Валентина дружина з новою обраницею Войтенка

Доротюк помітила, що до певного часу Валентина Марініна ставила вподобання під дописами Наталії. Танцівниця відповіла, що вони справді спілкувалися. У них була спільна подруга, з якою Валя жила в одному будинку.

Вона завжди дружила з Наталею, в них були ще більші стосунки. Я коли бачила цю знайому, вони разом спілкувалися завжди. Наталя дуже багато знала про мене, про складнощі моїх стосунків з Костею. Потім почалася війна, цієї моєї знайомої не було, була лише Наталя. Вона спілкувалась зі мною, а потім в якийсь момент перестала,

– розповіла Марініна.

Танцівниця додала, що коли віддавала доньку Костянтину, то помітила, що Наталія запрошує їх до себе, дарує коштовні подарунки. Тоді Валентина зробила для себе висновок.

"Людина прийняла таке рішення, це її відповідальність. Це теж форма знущання з мене. Він міг обрати будь-яку жінку, а обрав саме цю", – зауважила Марініна.

Інтерв'ю Валентини Марініної: дивіться відео онлайн

Як обраниця Войтенка відреагувала на звинувачення в насиллі

Після зізнання Валентини Марініної про пережите домашнє насильство, у мережі очікували відповіді від Костянтина Войтенка чи реакції від його обраниці. Та через кілька годин Наталія Камінська лише опублікувала серію фото з актором та дітьми, які підписала як "літні спогади".

У коментарях користувачка запитала у Наталії, чи нормально їй бути з чоловіком, який бʼє жінок. На це Наталія відповіла: "У вас є докази?".

Про стосунки Наталії та Костянтина стало відомо у квітні цього року. Камінська має свій онлайн-магазин одягу та аксесуарів та виховує сина.