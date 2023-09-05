Нагадаємо, що Костянтин Войтенко та Валентина Марініна розлучилися ще минулого року. Днями ексдружина актора наважилася розповісти про домашнє насильство.

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Дівчина Войтенка відповіла на звинувачення

Нова кохана українського актора Костянтина Войтенка, дизайнерка Наталія Камінська відповіла на коментарі щодо звинувачень.

Підписниця запитала у дівчини, чи нормально їй бути з чоловіком, який бʼє жінок. На це Наталія відповіла різко: "У вас є докази?".



Дівчина Войтенка відповіла на звинувачення / Скриншот коментарів

Вже через кілька годин після того, як колишня дружина Войтенка звинуватила його в домашньому насильстві, Камінська опублікувала серію спільних фото з ним і дітьми.

На знімках закохана пара позувала разом та зі своїми дітьми — донькою актора від Валентини Мариніної та сином Камінської від попередніх стосунків.

"Наші літні спогади", – підписала вона фото.

Дивіться фото Наталії Камінської та Костянтина Войтенка:

Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насильстві