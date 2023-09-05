Нагадаємо, що Костянтин Войтенко та Валентина Марініна розлучилися ще минулого року. Днями ексдружина актора наважилася розповісти про домашнє насильство.
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Дівчина Войтенка відповіла на звинувачення
Нова кохана українського актора Костянтина Войтенка, дизайнерка Наталія Камінська відповіла на коментарі щодо звинувачень.
Підписниця запитала у дівчини, чи нормально їй бути з чоловіком, який бʼє жінок. На це Наталія відповіла різко: "У вас є докази?".
Дівчина Войтенка відповіла на звинувачення / Скриншот коментарів
Вже через кілька годин після того, як колишня дружина Войтенка звинуватила його в домашньому насильстві, Камінська опублікувала серію спільних фото з ним і дітьми.
На знімках закохана пара позувала разом та зі своїми дітьми — донькою актора від Валентини Мариніної та сином Камінської від попередніх стосунків.
"Наші літні спогади", – підписала вона фото.
Дивіться фото Наталії Камінської та Костянтина Войтенка:
Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насильстві
- Валентина Марініна шокувала історіями про знущання та побиття з боку ексчоловіка. Вона заявила, що Войтенко застосовував до неї усі види насильства.
- "Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко, – домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник", – заявила танцівниця.
- Одного разу Валентина Марініна навіть викликала поліцію після фізичного насильства. Тоді правоохоронці попросили її помиритися з чоловіком. Батько Валентини теж відмовляв її писати заяву.
- Але після цього випадку подружжя поїхало на відпочинок у Туреччину, де Костянтин начебто казав їй звернутися до психіатра, а потім "грав у мовчанку". Валентина відчувала психологічне насильство.