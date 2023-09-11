Актер Константин Войтенко после развода закрутил роман с девушкой Наталией Каминской. Алина Доротюк в интервью с Валентиной Марининой допустила, что она и Наталья раньше были подругами.

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Правда ли, что Валентина знакома с новой избранницей Войтенка

Доротюк заметила, что до поры до времени Валентина Маринина понравилась под сообщениями Натальи. Танцовщица ответила, что они действительно общались. У них была общая подруга, с которой Валя жила в одном доме.

Она всегда дружила с Наталией, у них были еще большие отношения. Я когда видела эту знакомую, они вместе общались всегда. Наталья очень многое знала обо мне, о сложностях моих отношений с Костей. Потом началась война, этой моей знакомой не было, была только Наташа. Она общалась со мной, а потом в какой-то момент перестала,

– рассказала Маринина.

Танцовщица добавила, что когда отдавала дочь Константину, то заметила, что Наталья приглашает их к себе, дарит драгоценные подарки. Тогда Валентина сделала для себя заключение.

"Человек принял такое решение, это ее ответственность. Это тоже форма издевательства надо мной. Он мог выбрать любую женщину, а выбрал именно эту", – отметила Маринина.

Интервью Валентины Марининой: смотрите видео онлайн

Как избранница Войтенко отреагировала на обвинения в насилии

После признания Валентины Марининой о пережитом домашнем насилии в сети ожидали ответа от Константина Войтенко или реакции от его избранницы. Но через несколько часов Наталья Каминская только опубликовала серию фото с актером и детьми, которые подписали как "летние воспоминания".

В комментариях пользовательница спросила у Натальи, нормально ли ей быть с мужчиной, который избивает женщин. На это Наталья ответила: "У вас есть доказательства?"

Об отношениях Натальи и Константина стало известно в апреле этого года. Каминская имеет свой онлайн магазин одежды и аксессуаров и воспитывает сына.