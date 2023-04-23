Про те, що знайшов кохання після розлучення, Костянтин Войтенко розповів 22 квітня. Він опублікував романтичне фото з прогулянки й показав дівчину Наталію Камінську.

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Костянтин Войтенко показав нову кохану

Зірка серіалу "Коли ми вдома" обійняв дівчину на камеру й поцілував у щічку. Він написав, що кохає і почувається коханим.

Найприємніше в житті – це кохати і відчувати, що тебе кохають. Моя Наталія Камінська,

– похвалився Костянтин Войтенко.

Судячи з інстаграму дівчини, у неї свій онлайн-магазин одягу та аксесуарів. Бренд KAMINS'KA молодий, але в одному з його кампейнів знявся Костянтин Войтенко. Крім того, у Наталії є син, якому 4 роки. На початку повномасштабного вторгнення вони виїхали в Європу, але восени повернулися в Київ. У неї немає спільних фото з актором, але він давно залишає їй емоджі серця в коментарях.

Костянтин Войтенко з новою дівчиною Наталією / Фото з інстаграму актора

Костянтин Войтенко з новою дівчиною Наталією / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, у шлюбі з Валентиною Марініною Костянтин Войтенко прожив 7 років. Про те, що їхні стосунки дали тріщину, стало відомо у вересні 2021-го, коли він брав участь у "Танцях з зірками". У "щоденниках" проєкту актор казав, що розсварився з дружиною, бо вона не пройшла кастинг танцівниць на шоу, але Валя поскаржилася на брехню й заявила, що вони давно у відкритому конфлікті, відвідують сімейну терапію та живуть окремо.

Пізніше конфлікт чесно прокоментував сам Костянтин Войтенко. Він скаржився на "нечесність на самому початку", бо вони з Валентиною нібито хотіли переробити одне одного. У жовтні 2022 року стало відомо про розлучення подружжя.