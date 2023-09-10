Танцівниця зізналася, що вирішила публічно говорити про насильство, оскільки втомилася від постійних погроз від колишнього. Окрім цього, Валентина розповіла, як вони з екскоханим поділили майно після розлучення та чи допомагає Войтенко фінансово своїй 6-річній донці, яка з мамою зараз живе в Ірландії.

До теми Я втомилася, – Марініна пояснила, чому наважилася публічно говорити про насильство від Войтенка

Як Войтенко та Марініна ділили майно

Ми конфліктували, але потім домовилися. Як будь-яка пара. Він іноді згадує, що йому довелося залишити нам з Емілією квартиру. Костя забрав машину, земельну ділянку і всі гроші, які були,

– розповіла жінка.

До того ж Марініна зізналася, що Костянтин виплачує аліменти: "Держава вирішила, що 2200 гривень аліментів на дитину, це достатньо. І все що зверху, це він сам вирішує. Залежить від його доходів. Десь 4−5 тисяч гривень на місяць".

Інтерв'ю з Валентиною Марініною: дивіться відео онлайн

Стосунки Марініної та Войтенка: головне

Костянтин та Валентина одружилися в серпні 2015 року. Вже в грудні наступного року танцівниця народила коханому доньку, яку назвали Емілією.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Костянтин і Валентина розлучилися і дівчина заявила, що поверне дівоче прізвище – Марініна. Тоді між ексами не було скандалів, публічних обговорень. Актор заявив, що для нього важливо зберегти добрі стосунки з донькою.

Більше про історію кохання Валентини та Костянтина дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Зазначимо, за кілька місяців після розриву Костянтин оголосив про стосунки з Наталією Камінською.

Майже через рік після розлучення Валентина шокувала заявою про колишнього чоловіка. За словами Марініної, він знущався з неї та бив її.

"Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно про це говорити. Але в той момент я не вміла інакше. Мій колишній чоловік – перверзний нарцис і насильник", – заявила Валентина.