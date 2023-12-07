Сина Слави Дьоміна прооперували: що стало причиною хірургічного втручання

13-річному сину популярного радіоведучого Слави Дьоміна Владиславу зробили операцію. Хлопцю було потрібно видалити аденоїди. Усе пройшло добре.

Радіоведучий зізнався, що це була перша операція сина під загальним наркозом. За словами Дьоміна, Владислав "чекав її більше, ніж Миколая".

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Сину Слави Дьоміна зробили операцію

У своєму інстаграмі Дьомін написав, що Владиславу робили операцію з видалення аденоїдів. Як розповів Слава, хірургічне втручання пройшло успішно. Утім, один неприємний момент таки трапився. З'ясувалося, що аденоїди у підлітка були досить великими, тому йому призначили гістологію. Це дослідження, яке допомагає діагностувати десятки різних хвороб.



Влада відправили на гістологію / Скриншот історії Дьоміна

Також під час операції з сином була мама та ексдружина радіоведучого – Ксенія. Двох батьків не пустили в палату, тому вони вирішили, що з сином залишиться саме Ксенія.

У палаті з дитиною може бути лише один із батьків. Ми вирішили, що це буде мама. Я зможу побачити сина лише ввечері, якщо не буде кровотечі та його відпустять додому. Або тільки завтра (7 грудня) зранку,

– написав він.



Дьомін не зміг бути в палаті Скриншот історії Слави

Влад кілька годин відходив від наркозу. Згодом батьки відвезли його додому. Зараз хлопець протягом 10 днів може залишатися вдома. Після цього потрібно перевіритися у лікаря.

Кому з дітей відомих батьків робили операцію

Наприкінці листопада хірургічне втручання проводили названому сину Тімура та Інни Мірошниченків – Марселю. Інна поширила фото з сином в палаті й попросила читачів, щоб підтримували його.

Батьки намагалися розважати Марселя в передопераційній палаті. Спочатку дитина була налаштована позитивно. Потім юристка написала, що її син востаннє вживав їжу ще напередодні ввечері. Жінка теж не їла з того часу, щоб підтримати малечу.

Після операції Інна оприлюднила пост, у якому написала, що її син відійшов після наркозу та все минуло успішно. Вона зізналась, що розплакалась під час того, як сина оперували.