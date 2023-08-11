Зараз зіркові батьки разом з Марселем відвідують різних лікарів. Про це розповіла дружина ведучого Інна.

Важливо На дітях заробляють, – Тімур Мірошниченко шокував сумою, яку платять, щоб всиновити дитину

Тімур та Інна намагаються вирішити деякі проблеми зі здоров'ям сина, які він отримав за час перебування у дитбудинку.

Так, зранку Інна з Марселем провела онлайн-розмову з педіатром-алергологом, а ввечері мала зустріч з консультантом з дитячого харчування. Паралельно з цим, хлопчик відвідує й інших спеціалістів.

Я вірю в те, що любов і мінімальне втручання, довіра і час зроблять зі "складної дитинки" абсолютно здорового хлопчика. Я молюся про його здоров'я щодня. Але без операції не обійтися,

– написала Інна.



Інна Мірошниченко розповіла про операцію сина / Скриншот

Інна додала, що більшість лікарів не розуміють особливостей всиновлених дітей, а тому "приміряють" на них норми тієї малечі, яка не була у дитбудинку. Проте необхідно усвідомлювати відмінність між такими дітьми.

Названий син Мірошниченка має проблеми зі здоров'ям: коротко