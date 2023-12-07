Радиоведущий признался, что это была первая операция сына под общим наркозом. По словам Демина, Владислав "ждал ее больше, чем Николая".

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Сыну Славы Демина сделали операцию

В своем инстаграмме Демин написал, что Владиславу делали операцию по удалению аденоидов. Как рассказал Слава, хирургическое вмешательство прошло успешно. Впрочем, один неприятный момент случился. Выяснилось, что аденоиды у ребенка были достаточно большими, поэтому ему назначили гистологию. Это исследование, которое помогает диагностировать десятки разных болезней.



Влада отправили на гистологию / Скриншот истории Демина

Также во время операции с сыном была мама и экс-жена радиоведущего – Ксения. Двое родителей не пустили в палату, поэтому они решили, что с сыном останется именно Ксения.

В палате с ребенком может быть только один из родителей. Мы решили, что это будет мама. Я смогу увидеть сына только вечером, если не будет кровотечения и отпустят его домой. Или только завтра (7 декабря) утром,

– написал он.



Демин не смог быть в палате / Скриншот истории Славы

Влад несколько часов отходил от наркоза. Впоследствии родители увезли его домой. Сейчас парень в течение 10 дней может оставаться дома. После этого следует провериться у врача.

Кому из детей известных родителей делали операцию

В конце ноября хирургическое вмешательство проводили названному сыну Тимура и Инны Мирошниченко – Марселю. Инна распространила фото с сыном в палате и попросила читателей поддерживать его.

Родители пытались развлекать Марселя в предоперационной палате. Сначала ребенок был настроен положительно. Затем юристка написала, что ее сын последний раз употреблял пищу еще накануне вечером. Женщина тоже не ела с тех пор, чтобы поддержать малышей.

После операции Инна обнародовала пост, в котором написала, что ее сын отошел после наркоза и все прошло успешно. Она призналась, что расплакалась, когда сына оперировали.