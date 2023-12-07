Радиоведущий признался, что это была первая операция сына под общим наркозом. По словам Демина, Владислав "ждал ее больше, чем Николая".
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Сыну Славы Демина сделали операцию
В своем инстаграмме Демин написал, что Владиславу делали операцию по удалению аденоидов. Как рассказал Слава, хирургическое вмешательство прошло успешно. Впрочем, один неприятный момент случился. Выяснилось, что аденоиды у ребенка были достаточно большими, поэтому ему назначили гистологию. Это исследование, которое помогает диагностировать десятки разных болезней.
Влада отправили на гистологию / Скриншот истории Демина
Также во время операции с сыном была мама и экс-жена радиоведущего – Ксения. Двое родителей не пустили в палату, поэтому они решили, что с сыном останется именно Ксения.
В палате с ребенком может быть только один из родителей. Мы решили, что это будет мама. Я смогу увидеть сына только вечером, если не будет кровотечения и отпустят его домой. Или только завтра (7 декабря) утром,
– написал он.
Демин не смог быть в палате / Скриншот истории Славы
Влад несколько часов отходил от наркоза. Впоследствии родители увезли его домой. Сейчас парень в течение 10 дней может оставаться дома. После этого следует провериться у врача.
Кому из детей известных родителей делали операцию
В конце ноября хирургическое вмешательство проводили названному сыну Тимура и Инны Мирошниченко – Марселю. Инна распространила фото с сыном в палате и попросила читателей поддерживать его.
Родители пытались развлекать Марселя в предоперационной палате. Сначала ребенок был настроен положительно. Затем юристка написала, что ее сын последний раз употреблял пищу еще накануне вечером. Женщина тоже не ела с тех пор, чтобы поддержать малышей.
После операции Инна обнародовала пост, в котором написала, что ее сын отошел после наркоза и все прошло успешно. Она призналась, что расплакалась, когда сына оперировали.
- Женщина рассказывала, что сейчас она с Тимуром посещает разных врачей для того, чтобы решить некоторые проблемы со здоровьем сына, которые он получил за время пребывания в детдоме. Еще тогда женщина сообщала, что без операции Марселю не обойтись.
- Также Мирошниченко призналась, что после рождения врачи поставили Марселю диагноз – гастрошизис, то есть отсутствие брюшной стенки. Выяснилось, что названный сын имеет другую форму грудной клетки. Еще некоторые проблемы со здоровьем могут проявиться в будущем.