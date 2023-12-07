Радіоведучий зізнався, що це була перша операція сина під загальним наркозом. За словами Дьоміна, Владислав "чекав її більше, ніж Миколая".

Інтригує Прогулянки разом та букет троянд: Ксенія Мішина і Слава Дьомін підігріли чутки про роман

Сину Слави Дьоміна зробили операцію

У своєму інстаграмі Дьомін написав, що Владиславу робили операцію з видалення аденоїдів. Як розповів Слава, хірургічне втручання пройшло успішно. Утім, один неприємний момент таки трапився. З'ясувалося, що аденоїди у підлітка були досить великими, тому йому призначили гістологію. Це дослідження, яке допомагає діагностувати десятки різних хвороб.



Влада відправили на гістологію / Скриншот історії Дьоміна

Також під час операції з сином була мама та ексдружина радіоведучого – Ксенія. Двох батьків не пустили в палату, тому вони вирішили, що з сином залишиться саме Ксенія.

У палаті з дитиною може бути лише один із батьків. Ми вирішили, що це буде мама. Я зможу побачити сина лише ввечері, якщо не буде кровотечі та його відпустять додому. Або тільки завтра (7 грудня) зранку,

– написав він.



Дьомін не зміг бути в палаті Скриншот історії Слави

Влад кілька годин відходив від наркозу. Згодом батьки відвезли його додому. Зараз хлопець протягом 10 днів може залишатися вдома. Після цього потрібно перевіритися у лікаря.

Кому з дітей відомих батьків робили операцію

Наприкінці листопада хірургічне втручання проводили названому сину Тімура та Інни Мірошниченків – Марселю. Інна поширила фото з сином в палаті й попросила читачів, щоб підтримували його.

Батьки намагалися розважати Марселя в передопераційній палаті. Спочатку дитина була налаштована позитивно. Потім юристка написала, що її син востаннє вживав їжу ще напередодні ввечері. Жінка теж не їла з того часу, щоб підтримати малечу.

Після операції Інна оприлюднила пост, у якому написала, що її син відійшов після наркозу та все минуло успішно. Вона зізналась, що розплакалась під час того, як сина оперували.