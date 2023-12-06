Акторка Ксенія Мішина та ведучий Слава Дьомін показали свої пригоди під час прогулянки ввечері. Вони разом із синами вирушили на пошуки печери.

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Раніше Ксенія та Слава їздили у Витачевську каплицю, але не змогли там знайти ту печеру, яку хотіли. Тепер їм це вдалося. Прогулянку вони влаштували вже ввечері, тому запаслися ліхтариками.

Зірки багато жартували, сміялися та розважали дітей. Слава взяв із собою сина Влада, а Ксенія - Платона. Схоже, що хлопці подружилися.

Показую наш незакритий зі Славою гештальт перед дітьми,

– розповіла Ксенія Мішина.



Ксенія Мішина і Слава Дьомін на спільній прогулянці / Скриншот з інстаграму

Цікаво, що згодом акторка поділилась, що її день завершився величезним букетом троянд. Але невідомо, хто зробив зірці такий презент.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграм-сторіз

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