Старші діти герцогів Кембриджських готуються до великодніх канікул. Ймовірно, що Кейт Міддлтон та принц Вільям проведуть цей час разом з Джорджем, Луї та Шарлоттою у Норфолку.

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон принц Джордж та принцеса Шарлотта навчаються у школі Thomas's Battersea. Скоро у них почнуться канікули перед Великоднем, тому королівська сім'я готується до відпочинку.

Дивіться також Єлизавета II відкинула поради принца Гаррі та Меган Маркл щодо змін у палаці

Як проведе канікули родина

Журналісти припускають, що герцоги Кембриджські вирушать разом з дітьми до маєтку Анмер-голл, що в Норфолку. Там вони пробули період ізоляції та локдауну. Великодні канікули продовжуватимуться до 20 квітня, тож родина зможе вдосталь відпочити, а батьки – насолодитися часом із дітьми.

Зазначимо, що до канікул принц Вільям та Кейт Міддлтон перебували у Кенсингтонському палаці. Оскільки діти герцогів мали відвідувати заняття, подружжя вирішило покинути Норфолк та бути ближче до школи дітей.

Варто додати, нещодавно молодша сестра Кейт Міддлтон стала мамою вдруге. Вона народила другу дитину в понеділок, 15 березня. З чоловіком Джеймсом Меттьюзом пара стала батьками донечки, яку назвали Грейс Елізабет Джейн. Крихітка народилася з вагою 2,7 кілограма.

За інформацією інсайдерів, як мама Піппа Міддлтон, так і новонароджена Грейс Елізабет Джейн почуваються добре. Оскільки зараз у Великій Британії можна зустрічатися сім'ям на свіжому повітрі, то не виключено, що герцоги Кембриджські навідають Піппу Міддлтон та її новонароджену донечку.