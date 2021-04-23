Автором трогательного кадра стала сама Кейт Миддлтон, которая давно увлекается фотографией. Она познакомила принца Луи в начале этой недели, когда он впервые после весенних каникул отправился в детсад.

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Мальчик изображен в темно-синем джемпере, полосатой рубашке, коротких шортах и кроссовках. На плечах у него небольшой рюкзак. Герцогиня Кембриджская сфотографировала сына на велосипеде, с которым он, похоже, не расстается. На фото Луи радостный и улыбчивый.

"Завтра три! Герцогиня и герцог Кембриджские с удовольствием делятся новым изображением принца Луи", – говорится в публикации.

В последний раз публика видела самого младшего отпрыска Кейт Миддлтон и принца Уильяма в декабре прошлого года, когда супруги вместе с детьми посетили спектакль в лондонском театре Палладиум. За последние месяцы принц Луи заметно вырос и, как утверждают пользователи Инстаграма, стал похож на старшего брата принца Джорджа.

Добавим, ранее инсайдеры рассказывали, что на Пасху Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми "оторвались по полной". На пасхальных выходных они устроили охоту за пасхальными яйцами и украшали большой шоколадный торт, который приготовила Кейт. На весенних каникулах семья наслаждалась велосипедными прогулками, играла в теннис, а Джордж и Шарлотта брали уроки верховой езды.