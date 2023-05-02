Сину Віктора Павліка, який досі не говорить, поставили діагноз
Джерело:Катя Репяхова
Дружина Віктора Павліка влаштувала марафон по лікарнях Києва, адже в їхнього сина затримка мовлення. Михасику майже 2 роки, а він досі не говорить. Після числених консультацій Катя Репяхова вирішила перевірити ще й слух.
Катя Репяхова пригадала, що в листопаді минулого року Михасику діставали сірку з вух, тож припустила, що за пів року могла утворитися пробка, яка й затримує слух. Тож блогерка записала сина на прийом до отоларинголога.
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Дружина Павліка обстежує сина через затримку мовлення
У мене вже нова ідея фікс, що в Міші все ж таки щось зі слухом. Я вже думаю, може в Міші сірчана пробка, яка робить зниження слуху, а значить і затримку. Тому що колись в нас було багато сірки, якщо ви пам'ятаєте. Міша весь час ліз в ушка. І зараз чіпає,
– поділилася думками Катя Репяхова.
При цьому дружина Віктора Павліка наголосила, що слух Михасику перевіряли ще в пологовому будинку.
Дружина Павліка про затримку мовлення в сина / Скриншот з інстаграм-сторіс
Син Павліка та Репяхової в пологовому / Скриншот з інстаграм-сторіс
На щастя, зі слухом у наймолодшого сина Павліка все гаразд, відхилень немає.
"Ніяких пробок. Ніякої сірки. І ніяких небезпечних аденоїд. А слух перевіряє сурдолог", – написала блогерка після консультації. Однак у центрі слуху Михасику поставили діагноз – специфічний розлад мовної артикуляції.
Син Віктора Павліка та Каті Репяхової в лікаря / Скриншот з інстаграм-сторіс
Син Віктора Павліка та Каті Репяхової в лікаря / Скриншот з інстаграм-сторіс
- Нагадаємо, про затримку мовлення у 1,8-річного сина дружина Віктора Павліка повідомила в середині квітня. Вони обстежувалися в лора, дефектолога-логопеда, психолога, проходили електроенцефалограму та інші аналізи, тож на хлопчика чекає корекція.
- Сам Віктор Павлік коментував, що Михасик чує і розуміє їх з Катею, але не реагує і у своєму віці поки не розмовляє: "Тобто немає такого, щоб я до нього звернувся, а він відповів: "Що?".