Раніше Катерина розповідала, що не спілкується з рідним батьком. Під час інтерв'ю вона не змогла стримати сліз та заявила, що дуже хоче зустрітися з татом.

До теми Син – копія тата: дружина Віктора Павліка замилувала фото з сімейної прогулянки

Дружина Віктора Павліка часто ділиться цікавими історіями та спогади з дитинства. Так, днями Катерина їздила до свого рідного міста – Дніпра, звідки забрала сімейні фотоальбоми.

Репяхова показала шанувальникам деякі фото з альбому. На одній з них була зображена маленька Катерина. За її словами, маленький син Михайло є її копією.



Катерина Репяхова в дитинстві / Фото з її інстаграм-сторіс

Крім того, дівчина показала фотографії будинку в Дніпрі, в якому її родина так і не змогла оселитись жити.

На одній з фотографій можна побачити й батька відомої Катерини. Репяхова показала підписникам цю світлину, на якій її рідний тато сфотографований на тлі їхнього маєтку.



Батько Катерини Репяхової / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що раніше Катерина Репяхова детальніше розповідала про будинок і про свого рідного батька. За словами блогерки, її батько не зміг впоратись із життєвими труднощами. Сьогодні батьки Катерини розлучені, а з татом знаменитість не бачиться.

Також Репяхова розповідала, чому її родина так і не змогли оселитись у маєтку в Дніпрі. Виявляється, батько зірки став банкрутом і заклав будинок у банк. Пізніше у родини Репяхової нерухомість конфіскували.

До слова, нещодавно дружина Віктора Павліка зізналась, що їхній син, якому майже два роки, має затримку мовлення. Хлопчик досі не говорить, хоча чує та розуміє зіркових батьків. Катерина вже звернулась до лікарів через мовлення сина, на нього чекає корекція.