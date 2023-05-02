Катя Репяхова вспомнила, что в ноябре прошлого года Михасику доставали серу из ушей, поэтому предположила, что за пол года могла образоваться пробка, которая и задерживает слух. Поэтому блогерша записала сына на прием к отоларингологу.

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Жена Павлика обследует сына из-за задержки речи

У меня уже новая идея фикс, что у Миши все-таки что-то со слухом. Я уже думаю, может у Миши серная пробка, которая делает понижение слуха, а значит и задержку. Потому что когда-то у нас было много серы, если вы помните. Миша все время лез в ушки. И сейчас трогает,

– поделилась мыслями Катя Репяхова.

При этом супруга Виктора Павлика подчеркнула, что слух Михасику проверяли еще в роддоме.

Жена Павлика о задержке речи у сына / Скриншот с инстаграм-сторис

Сын Павлика и Репяховой в роддоме / Скриншот с инстаграм-сторис

К счастью, со слухом у самого младшего сына Павлика все хорошо, отклонений нет.

"Никаких пробок. Никакой серы. И никаких опасных аденоидов. А слух проверяет сурдолог", – написала блогерша после консультации. Однако в центре слуха Михасику был поставлен диагноз – специфическое расстройство языковой артикуляции.

Сын Виктора Павлика и Кати Репяховой у врача / Скриншот с инстаграм-сторис

Сын Виктора Павлика и Кати Репяховой у врача / Скриншот с инстаграм-сторис