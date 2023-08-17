"Лише один симптом": 2-річний син Віктора Павліка захворів та потрапив до лікарні
Джерело:Катерина Репяхова
Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова розповіла, що їхній дворічний син Михайло захворів. У хлопчика піднялася температура до 40 градусів, тому батьки одразу відвезли його до лікарні.
Катерина ще минулого ранку помітила, що Михасик захворів. Виявляється, в нього лише один симптом, тому поки не зрозуміло, чим саме хворіє малюк.
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У сина Павліка вночі піднялася висока температура. Зранку Репяхова одразу вирішила відвезти сина до педіатра.
Мій ранок розпочався не з кави… Незапланований візит до педіатра. Вночі температура 40. Більше симптомів немає. Прийшли одразу до педіатра. Виключили вушка, животик, горло, стоматит,
– поділилася Катя.
Катерина Репяхова з сином прийшла до лікарні / Скриншот з інстаграму
Дружина Павліка зазначила, що син почав частіше хворіти після того, як його віддали до садочка. Однак, на її думку, краще, щоб організм Михасика раніше познайомився з вірусами.
"До садочка Міша так часто не хворів. Це факт! Але! Зберігаємо спокій і продовжуємо жити. Чим раніше познайомиться з вірусами, тим краще", – вважає блогерка.
Катерина Репяхова про часті хвороби сина / Скриншот з інстаграму
Вже ввечері Катерина вийшла на прогулянку з сином на свіжому повітрі. Проте, як зазначила зіркова мама, вони уникають будь-якого контакту з іншими дітками.
Додамо, що на вечір у хлопчика знову піднялася температура до 37,8. Тож, Репяхова вирішила зранку з сином здати аналізи.
"Завтра зранку будемо здавати сечу, щоб виключити інфекцію сечових шляхів, оскільки інших симптомів немає", – пояснила вона.
Катерина Репяхова хоче здати аналізи з сином / Скриншот з інстаграму
Чим раніше хворів син Віктора Павліка
- Наприкінці липня Михасик підхопив вірусне захворювання та мав високу температуру кілька днів. Потім додалися й інші симптоми: діарея, блювота, запалення очей. Виявилося, що хлопчик підхопив аденовірус.
- Додамо, що син Павліка у два роки поки не говорить. Після обстеження у невролога у нього виявили затримку мовлення, а в центрі слуху поставили діагноз – специфічний розлад мовної артикуляції. Співак пояснював, що Михайло чує і розуміє, але не розмовляє.
- Крім того, у малюка діагностували клишоногість, яка може зникнути з віком, або залишитися на все життя.