"Лише один симптом": 2-річний син Віктора Павліка захворів та потрапив до лікарні

17 серпня 2023, 08:54
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Джерело:

Катерина Репяхова

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова розповіла, що їхній дворічний син Михайло захворів. У хлопчика піднялася температура до 40 градусів, тому батьки одразу відвезли його до лікарні.

Катерина ще минулого ранку помітила, що Михасик захворів. Виявляється, в нього лише один симптом, тому поки не зрозуміло, чим саме хворіє малюк.

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У сина Павліка вночі піднялася висока температура. Зранку Репяхова одразу вирішила відвезти сина до педіатра.

Мій ранок розпочався не з кави… Незапланований візит до педіатра. Вночі температура 40. Більше симптомів немає. Прийшли одразу до педіатра. Виключили вушка, животик, горло, стоматит,
– поділилася Катя.


Катерина Репяхова з сином прийшла до лікарні / Скриншот з інстаграму

Дружина Павліка зазначила, що син почав частіше хворіти після того, як його віддали до садочка. Однак, на її думку, краще, щоб організм Михасика раніше познайомився з вірусами.

"До садочка Міша так часто не хворів. Це факт! Але! Зберігаємо спокій і продовжуємо жити. Чим раніше познайомиться з вірусами, тим краще", – вважає блогерка.


Катерина Репяхова про часті хвороби сина / Скриншот з інстаграму

Вже ввечері Катерина вийшла на прогулянку з сином на свіжому повітрі. Проте, як зазначила зіркова мама, вони уникають будь-якого контакту з іншими дітками.

Додамо, що на вечір у хлопчика знову піднялася температура до 37,8. Тож, Репяхова вирішила зранку з сином здати аналізи.

"Завтра зранку будемо здавати сечу, щоб виключити інфекцію сечових шляхів, оскільки інших симптомів немає", – пояснила вона.


Катерина Репяхова хоче здати аналізи з сином / Скриншот з інстаграму

Чим раніше хворів син Віктора Павліка

  • Наприкінці липня Михасик підхопив вірусне захворювання та мав високу температуру кілька днів. Потім додалися й інші симптоми: діарея, блювота, запалення очей. Виявилося, що хлопчик підхопив аденовірус.
  • Додамо, що син Павліка у два роки поки не говорить. Після обстеження у невролога у нього виявили затримку мовлення, а в центрі слуху поставили діагноз – специфічний розлад мовної артикуляції. Співак пояснював, що Михайло чує і розуміє, але не розмовляє.
  • Крім того, у малюка діагностували клишоногість, яка може зникнути з віком, або залишитися на все життя.

Автор: Марія Бондар