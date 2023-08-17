Катерина ще минулого ранку помітила, що Михасик захворів. Виявляється, в нього лише один симптом, тому поки не зрозуміло, чим саме хворіє малюк.

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У сина Павліка вночі піднялася висока температура. Зранку Репяхова одразу вирішила відвезти сина до педіатра.

Мій ранок розпочався не з кави… Незапланований візит до педіатра. Вночі температура 40. Більше симптомів немає. Прийшли одразу до педіатра. Виключили вушка, животик, горло, стоматит,

– поділилася Катя.



Катерина Репяхова з сином прийшла до лікарні / Скриншот з інстаграму

Дружина Павліка зазначила, що син почав частіше хворіти після того, як його віддали до садочка. Однак, на її думку, краще, щоб організм Михасика раніше познайомився з вірусами.

"До садочка Міша так часто не хворів. Це факт! Але! Зберігаємо спокій і продовжуємо жити. Чим раніше познайомиться з вірусами, тим краще", – вважає блогерка.



Катерина Репяхова про часті хвороби сина / Скриншот з інстаграму

Вже ввечері Катерина вийшла на прогулянку з сином на свіжому повітрі. Проте, як зазначила зіркова мама, вони уникають будь-якого контакту з іншими дітками.

Додамо, що на вечір у хлопчика знову піднялася температура до 37,8. Тож, Репяхова вирішила зранку з сином здати аналізи.

"Завтра зранку будемо здавати сечу, щоб виключити інфекцію сечових шляхів, оскільки інших симптомів немає", – пояснила вона.



Катерина Репяхова хоче здати аналізи з сином / Скриншот з інстаграму

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