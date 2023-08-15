Після 24 лютого 2022 року Alyosha з дітьми від Тополі переїхала в США, де живе мама чоловіка. Водночас лідер гурту "Антитіла" залишився в Україні, тож рідко бачить свою малечу.
Цікаво "Навіть має депозит": чоловік Дорофєєвої показав, як його 7-річна донька заробляє перші гроші
15 серпня донька Alyosha та Тараса Тополі святкує день народження. Дівчинці виповнилося 3 рочки.
Співачка рідко показує обличчя Марійки, але тепер потішила шанувальників новим фото дівчинки. Олена Тополя опублікувала світлину усміхненої доньки. "З днем народження нашу найменшу Топольку", – написала вона.
Донька Alyosha та Тараса Тополі / Фото з інстаграму співачки
Зіркова мама також подякувала чоловіку Тарасу Тополі. Вона зворушливо звернулася до нього в соцмережі.
Коханий Тарас Тополя, яке щастя, що у нас є таке щастя. Дякую тобі за кохання, терпіння, піклування, дякую за нас! Ти моє все! Просто безмежно кохаю,
– зізналася Alyosha.
Шанувальники в коментарях зазначили, що дівчинка дуже схожа на свого тата. Вони також долучилися до привітань:
- "Татова донечка, схожа дуже".
- "Бусинка найменша, Тополенятко".
- "Вітаємо! Татова донечка!"
- "Неймовірна милота".
- "Вітаю від усього серця!"
- "Вітаємо малесеньку квіточку! Сонечко-донечка, нехай зростає здоровенькою і щасливою!"
Додамо, що у жовтні минулого року Тарас Тополя вперше з початку повномасштабної війни зустрівся з дітьми, вони не бачилися понад півроку. Артист полетів в Америку після того, як за наказом Валерія Залужного гурт "Антитіла" вивели з Харківської області.