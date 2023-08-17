Екатерина еще утром заметила, что Михасик заболел. Оказывается, у него всего один симптом, поэтому пока не понятно, чем именно болеет малыш.

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У сына Павлика ночью поднялась высокая температура. Утром Репяхова сразу решила отвезти сына к педиатру.

Мое утро началось не с кофе… Незапланированный визит к педиатру. Ночью температура 40. Больше симптомов нет. Пришли сразу к педиатру. Исключили ушки, животик, горло, стоматит,

– поделилась Катя.



Екатерина Репяхова с сыном пришла в больницу / Скриншот из инстаграммы

Жена Павлика отметила, что сын начал чаще болеть после того, как его отдали в садик. Однако, по ее мнению, лучше, чтобы организм Михаила раньше познакомился с вирусами.

"В садик Миша так часто не болел. Это факт! Но! Сохраняем спокойствие и продолжаем жить. Чем раньше познакомится с вирусами, тем лучше", - считает блоггер.



Екатерина Репяхова о частых болезнях сына / Скриншот из инстаграммы

Уже к вечеру Екатерина вышла на прогулку с сыном на свежем воздухе. Однако, как отметила звездная мама, они уходят от любого контакта с другими детьми.

Добавим, что на вечер у мальчика снова поднялась температура до 37,8. Итак, Репяхова решила утром с сыном сдать анализы.

"Завтра с утра будем сдавать мочу, чтобы исключить инфекцию мочевых путей, поскольку других симптомов нет", – пояснила она.



Екатерина Репяхова хочет сдать анализы с сыном / Скриншот из инстаграммы

Чем раньше болел сын Виктора Павлика