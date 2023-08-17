Екатерина еще утром заметила, что Михасик заболел. Оказывается, у него всего один симптом, поэтому пока не понятно, чем именно болеет малыш.
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У сына Павлика ночью поднялась высокая температура. Утром Репяхова сразу решила отвезти сына к педиатру.
Мое утро началось не с кофе… Незапланированный визит к педиатру. Ночью температура 40. Больше симптомов нет. Пришли сразу к педиатру. Исключили ушки, животик, горло, стоматит,
– поделилась Катя.
Екатерина Репяхова с сыном пришла в больницу / Скриншот из инстаграммы
Жена Павлика отметила, что сын начал чаще болеть после того, как его отдали в садик. Однако, по ее мнению, лучше, чтобы организм Михаила раньше познакомился с вирусами.
"В садик Миша так часто не болел. Это факт! Но! Сохраняем спокойствие и продолжаем жить. Чем раньше познакомится с вирусами, тем лучше", - считает блоггер.
Екатерина Репяхова о частых болезнях сына / Скриншот из инстаграммы
Уже к вечеру Екатерина вышла на прогулку с сыном на свежем воздухе. Однако, как отметила звездная мама, они уходят от любого контакта с другими детьми.
Добавим, что на вечер у мальчика снова поднялась температура до 37,8. Итак, Репяхова решила утром с сыном сдать анализы.
"Завтра с утра будем сдавать мочу, чтобы исключить инфекцию мочевых путей, поскольку других симптомов нет", – пояснила она.
Екатерина Репяхова хочет сдать анализы с сыном / Скриншот из инстаграммы
Чем раньше болел сын Виктора Павлика
- В конце июля Михасик подхватил вирусное заболевание и имел высокую температуру несколько дней. Затем добавились и другие симптомы: диарея, рвота, воспаление глаз. Оказалось, что мальчик подхватил аденовирус.
- Добавим, что сын Павлика в два года пока не говорит. После обследования у невролога у него обнаружили задержку речи, а в центре слуха поставили диагноз – специфическое расстройство речевой артикуляции. Певец объяснял, что Михаил слышит и понимает, но не разговаривает.
- Кроме того, у малыша диагностировали косолапость, которая может исчезнуть с возрастом, или остаться на всю жизнь.