С декабря прошлого года легендарный танцор Григорий Чапкис лечится от двусторонней пневмонии и ее последствий. Хореографа выписали из реанимации, а его знаменитый сын Грег прилетел из США в Украину, чтобы навестить больного отца. Мужчина показал, как выглядит его звездный папочка.

В среду вечером, 3 марта, сын Григория Чапкиса Грег опубликовал в инстаграм-сторис фото на борту самолета и сообщил, что летит к отцу в Украину. В последний раз хореограф виделся с потомком в прошлом году в конце ноября, когда тот сделал сюрприз и появился на финале шоу "Танцы со звездами". Однако с тех пор, как танцовщик заболел, сын поддерживал его из Америки.

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"Пробую еще раз. Вылет в Украину. Чтобы увидеть отца", – подписал фото Грег Чапкис. Уже в четверг, 4 марта, он публиковал фото из центра Киева, а впоследствии поделился трогательным видео с отцом.

Как выглядит больной Григорий Чапкис

Трехсекундный ролик Грег Чапкис снял в роскошной двухкомнатной квартире отца на Нивках, которую он приобрел после женитьбы с молодой женой Милой. Из видео видно, что по возвращении домой из больницы Григорий Чапкис соблюдает постельный режим. Он лежал в постели под одеялом и в яркой пижаме.

В то время, как Грег снимал видео, хореограф разговаривал по телефону. Можно лишь предположить, что легендарному судье "Танцев со звездами" стало лучше, ведь еще месяц назад он категорически отказывался от каких-либо публичных заявлений и комментариев. Похоже, теперь 91-летний танцовщик с радостью общается с близкими и рассказывает о своем самочувствии.

Добавим, еще в начале ноября прошлого года Григорий Чапкис признавался, что имеет трудности в общении с детьми. Он не скрывал, что был очень плохим отцом и не приобщался к воспитанию двух потомков – сына Грега и дочери Лилии. Поэтому он живет своей жизнью, а дети – своей. Похоже, болезнь танцовщика повлияла на его общение с Грегом, а вот как сложились отношения с дочкой, пока неизвестно.

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