Ще близько місяця тому шлюб відомого актора Сильвестра Сталлоне та його дружини Дженніфер Флавін мало не розпався. Знаменитість вперше вирішив прокоментувати, що сталося насправді.

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Сталлоне прокоментував розлучення

Скажімо так, це був дуже тяжкий час. Прокинулося усвідомлення того, що є найціннішим, – любов до моєї сім'ї. Це важливіше за мою роботу, і це був тяжкий урок,

– зізнався Сильвестр Сталлоне.

Актор також розкаявся в тому, що занадто мало часу приділяв родині. Тепер знаменитість хоче надолужити період, коли для нього була важливішою кар'єра.

"Я не приділяв їм достатньо уваги, коли вони росли. Я був дуже зосереджений на кар'єрі, а тепер я кажу: "Добре, попереду в мене вже не так багато часу, і я хочу почати запитувати їх про їхні життя", – сказав Сильвестр Сталлоне.

Що відомо про можливе розлучення Сталлоне

Наприкінці серпня Сильвестр Сталлоне зробив тату на місці, де був малюнок обличчя його дружини. Згодом стало відомо, що Дженніфер Флавін подала документи для розлучення. Вона заявила, що шлюб "безповоротно зруйнований".

У документах дружина актора повідомила, що чоловік начебто розтратив сімейний бюджет. Вона звернулась до суду з проханням не давати можливості Сталлоне розпоряджатися активами, поки триватиме розлучення. Дженніфер першою прокоментувала розлучення й заявила, що для неї сумно розлучатися після стількох років шлюбу.

Але через кілька тижнів інсайдерам стало відомо, що знамените подружжя передумало розлучатися. Сигналом цього стали нові фото пари в соціальних мережах. Ще пізніше Сильвестр Сталлоне вийшов з дружиною у світ – вони були в гарному гуморі та йшли за руку.