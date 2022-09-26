76-річний актор Сильвестр Сталлоне та його 54-річна дружина Дженніфер Флавін мали проблеми у шлюбі, тож місяць тому вирішили розлучатися. Втім, нещодавно їхнє рішення змінилося.
До слова Анна Трінчер та Олександр Волошин показали весільне відео на спільну пісню "Лише ти і я"
Сильвестр Сталлоне помирився з дружиною
Інсайдери повідомляють, що подружжя помирилося. Вони розв'язали свої проблеми та передумали розлучатися.
Вони вирішили знову зустрітися вдома, де поговорили й змогли залагодити свої розбіжності. Вони дуже щасливі,
– пишуть у виданнях.
Наразі ні Сталлоне, ні Флавін особисто не коментували цю інформацію. Але кілька днів тому знаменитість опублікував спільні фото з дружиною, чого не робив вже довгий час.
Сталлоне з дружиною / Фото з інстаграму актора
Що відомо про їхнє можливе розлучення
- Чутки про розлучення Сильвестра та Дженніфер почали ширитись мережею ще у вівторок 23 серпня, коли 76-річний Сталлоне зробив татуювання на місці обличчя його дружини.
- Згодом 54-річна Дженніфер заявила, що їхній шлюб "безповоротно зруйнований" і першою подала документи для його розриву.
- У шлюборозлучних документах було вказано, що Сильвестр Сталлоне начебто розтратив сімейний бюджет. Тому Флавін вимагала не давати можливості актору розпоряджатися активами на час розлучення. Втім, вона просила справедливого розподілу коштів.
- Зіркова дружина згодом прокоментувала, що сам факт розлучення є для неї "сумним". Вона прагнула залишитися в хороших стосунках зі Сталлоне й підтримувати зв'язок з доньками.